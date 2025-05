Stadt Warstein erleichtert die Zusammenarbeit von und mit Ehrenamtlichen

Dem Ehrenamt kommt immer größere Bedeutung zu. Aus diesem Grund richtet die Stadt Warstein zum 1. Juni eine neue Stelle zur Ehrenamtskoordination ein. Ziel ist, die Ehrenamtlichen bei ihren wichtigen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen und für Effizienz in der Kommunikation zu sorgen. Die neue Position übernimmt Beate Eickhoff zusätzlich zur Leitung des Sachgebiet Soziales, Schule, Sport, Kultur. Sie ist seit 2024 bereits Sportkoordinatorin.

Die bewährte Arbeitsweise der Sportkoordination wird jetzt auf den gesamten ehrenamtlichen Bereich übertragen, so dass die Stelle „Sport- und Ehrenamtskoordination“ benannt wird. „Welche Bedeutung wir dieser Koordinationsaufgabe beimessen, lässt sich auch daran erkennen, dass eine erfahrene und sowohl in der Bürgerschaft als auch in der Verwaltung gut vernetzte Führungskraft diese Position übernimmt“, unterstreicht Bürgermeister Thomas Schöne, und ergänzt: „Die Planungen für die Einrichtung dieser Stelle haben bereits Ende letzten Jahres begonnen. Wir freuen uns, dass wir in Kürze in die Umsetzung gehen können.“

Die neue Koordinierungsstelle hat die Aufgabe, die verwaltungsinterne Abstimmung sport- und ehrenamtsrelevanter Fragestellungen zu organisieren. Beate Eickhoff wird damit zur zentralen Ansprechperson in der Verwaltung, wenn Ehrenamtliche Beratung und Unterstützung suchen, und wird sie ggf. zu den zuständigen Sachgebieten vermitteln. Dies kann beispielsweise durch Abstimmungsgespräche mit den beteiligten Gruppen und Vereinen sowie mit einzelnen Sachgebieten wie dem Betriebshof, Immobilien, Sicherheit und Ordnung erfolgen. „Beate Eickhoff kennt durch ihre langjährige Tätigkeit bei der Stadt Warstein die Verwaltungsprozesse bestens. Darüber hinaus ist sie durch ihre vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten sehr gut im Stadtgebiet vernetzt. Es könnte keine bessere Besetzung für die Koordinierungsstelle geben“, urteilt Thomas Schöne.