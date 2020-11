Neue Start- und Landebahn für Flugplatz Arnsberg-Menden (FAM)

ARNSBERG-VOSSWINKEL. Ein spektakuläres Bild bot sich am Donnerstag (26. November 2020) am Flugplatz Arnsberg-Menden (FAM) in Voßwinkel. Denn dort asphaltierte die Firma „Oevermann Verkehrswegebau“ binnen zirka acht Stunden die rund 26.500 Quadratmeter große Fläche der Start-und-Lande-Bahn mit einer neuen Deckschicht. Knapp hundert Sattelzüge mit Thermomulden lieferten dazu 2.890 Tonnen 160 Grad Celsius heißen Asphalt an, den drei Straßenfertigungs-maschinen mit einer Breite von 13, sieben und sechs Metern auf den vor-handenen Untergrund aufbrachten. Zwanzig neun bis elf Tonnen schwere Glattmantelwalzen verdichteten anschließend die vier Zentimeter dicke Schicht und streuten die Oberfläche mit etwa 60 Tonnen Splitt ab, um den Restbitum zu binden und für eine bessere Griffigkeit der Reifen der startenden und landenden Flugzeuge auf der Piste zu sorgen.

Quelle: © Luftaufnahme: Andreas Dunker / Flugplatz Arnsberg-Menden (FAM) © Luftaufnahme: Andreas Dunker / Flugplatz Arnsberg-Menden (FAM)

Um die zwei Beschicker für die drei Fertiger über den Einbauzeitraum gleichmäßig mit Material zu versorgen, belieferten Asphaltmischwerke aus Bottrop, Münster und Werl die Baustelle parallel. Am heutigen Freitag und morgigen Samstag finden noch Aufräum- und Markierungs-arbeiten statt, so daß die Start-und-Lande-Bahn für den Geschäfts-reisel-verkehr voraussichtlich am Anfang der Woche wieder in Betrieb gehen kann, wenn Vertreter der Bezirksregierung Münster als Luftaufsichtsbehörde den „Runway“ am nördlichen Rande des Sauerlandes am Montagmorgen wieder für Flugzeuge freigegeben haben. In einigen Wochen werden die letzten Spuren der großen Baufahrzeuge durch eine Anspritzbegrünung mittels Nassansaat dann hoffentlich wieder ganz verschwunden sein.