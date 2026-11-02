Neue Pumpstation stärkt Versorgungssicherheit



Wasserverband Hochsauerland investiert an der Wilhelmshöhe

Der Wasserverband Hochsauerland (WVH) macht seinen Leitungsverbund “fit für die Zukunft”. Zwischen Nichtinghausen und Reiste steht die Pumpstation “Wilhelmshöhe” kurz vor der Fertigstellung. Das neue Bauwerk stärkt die Sicherheit der Trinkwasserversorgung für die Gemeinde Eslohe und die Stadt Schmallenberg, aber ebenso für Winterberg, Medebach und Hallenberg – auch während möglicher Trocken-Perioden.

Denn die Pumpstation ermöglicht – bei entsprechendem Bedarf – noch höhere Trinkwassermengen durch das WVH-Verbundnetz in Richtung der südlichen Verbandsmitglieder zu transportieren – insbesondere dann, wenn voraussichtlich im Frühjahr 2027 der so genannte “südliche Lückenschluss”, eine Leitungsbaumaßnahme zwischen Schmallenberg und Winterberg, in Betrieb gehen wird. “Mit der neuen Pumpstation wird eine Kapazität von bis zu 110 Kubikmeter Trinkwasser pro Stunde möglich”, erläutert Projektleiter Joshua Koch von der Hochsauerlandwasser GmbH (HSW). Das Kommunalunternehmen ist Betriebsführer des WVH. Zum Vergleich: Zuvor lag die tatsächliche maximale Transportkapazität nur noch bei etwa 55 Kubikmeter – also der Hälfte des künftigen Werts. Joshua Koch: “Insbesondere für längere Trockenphasen ist das eine wichtige Stärkung der Versorgungssicherheit.”

Im Leitungsnetz des WVH befindet sich die neue Pumpstation Wilhelmshöhe zwischen dem Hochbehälter Suberg und dem Hochbehälter Böttenberg. Für den Transport des Trinkwassers wird normalerweise das vorhandene Gefälle auf diesem Netzabschnitt genutzt. “Die Pumpen können sich nun automatisch dazuschalten, wenn höhere Bedarfe an Trinkwasser entstehen”, erklärt Joshua Koch.

Entstanden ist die Pumpstation in Zusammenarbeit des WVH mit den Gemeindewerken Eslohe und den Stadtwerken Schmallenberg. Insgesamt rund 200.000 Euro werden an dieser Stelle in die Versorgungssicherheit investiert. Besonderheit: Das Gebäude ist in Fachwerk-Optik gehalten und damit der Umgebungsbebauung angepasst. Geplant und umgesetzt wurde das Projekt durch die HSW. Ein besondereres Dankeschön spricht Projektleiter Koch dem Grundstückseigentümer aus – er habe das Bauvorhaben vorbehaltlos unterstützt und damit eine besonders schnelle Umsetzung ermöglicht: “Hier haben wirklich alle an einem Strang gezogen.”

Im Wasserverband Hochsauerland arbeiten die Städte Hallenberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern, Winterberg, die Gemeinden Bestwig und Eslohe sowie der Hochsauerlandkreis für eine sichere und verlässliche Trinkwasserversorgung zusammen. Unter Einschluss der Nutzung kommunaler Anlagen betreibt der Wasserverband einen geschlossenen, rund 136 km langen Leitungsverbund zwischen allen Verbandsmitgliedern. Zum Beispiel in Trockenperioden kann das Verbundsystem auf diese Weise Engpässe an einzelnen Punkten verlässlich ausgleichen.