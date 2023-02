Neue Positionierung, neue Kampagne, neues Bier

Neue Positionierung, Relaunch der Marke und eine neue Kampagne – nach einer mehrmonatigen Vorbereitungszeit zeigt sich die Marke Warsteiner mit einer Spotpremiere zum Superbowl am 12. Februar mit einem grundlegend veränderten Auftritt. Im Mittelpunkt der neuen Kommunikation steht ein 43 Sekunden langer TV-Spot, in dem sich die Marke Warsteiner von ihrer emotionalen Seite zeigt. Darin wandert der Protagonist durch eine Kühlschranktür und erlebt anschließend zahlreiche unterhaltsame und gesellige Momente. Die Lebensfreude und der Spaß an neuen Entdeckungen kommt in der neuen Markenkampagne zum Ausdruck: „Gebraut für Deine Momente“. „Für unsere Konsumenten ist das Leben schön und voller Möglichkeiten“, erklärt Andreas von Grabowiecki, Marketing Direktor der Haus Cramer Gruppe. „Da fehlt nur noch ein kühles, frisches Warsteiner. Genau das zeigen wir in unserem aufwendig inszenierten Markenfilm.“ Ausgestrahlt wird der Spot auf allen relevanten Bewegtbildkanälen: im klassischen TV, Online Video, Online Streaming, Mobile, Social Media und im Kino.

Quelle: WARSTEINER

Lebensfreude und Spaß

Die Kampagne stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Markenkommunikation dar, die über Jahrzehnte das Markenimage prägte. Lange Zeit stand das Produkt im Vordergrund, daneben wurde die hohe Qualität des Premium Pilsener betont. Inzwischen ist dieser hohe Anspruch der Privatbrauerei den Konsumenten auf der ganzen Welt bestens vertraut und die Bekanntheit von Warsteiner in Deutschland mit über 90 Prozent kaum mehr zu steigern. Künftig rückt die Brauerei deshalb die Menschen in den Mittelpunkt und zeigt, dass Lebensfreude und ein kühles Warsteiner in vielen Momenten untrennbar miteinander verbunden sind.

Der Spirit der neuen Kampagne wird für die Verbraucher nach und nach an allen relevanten Touch Points erlebbar – vom Getränkemarkt bis hin zum Musikevent. So ist beispielsweise geplant, auf Festivals wie Parookaville oder Rock am Ring, die von Warsteiner in großem Stil gesponsert werden, dem Kühlschrank aus dem Spot eine Bühne zu bereiten: als Tür zu neuen Erlebnissen. Geplant ist auch, von dem Song, der eigens für den Warsteiner Spot komponiert und produziert wurde, ein Video zu veröffentlichen. „Wir wollen die Menschen einladen, die wunderbaren Möglichkeiten und Momente zu entdecken, die sich jeden Tag bieten“, sagt von Grabowiecki. „Deshalb öffnen wir für alle die Tür zur Lebensfreude.“

Quelle: WARSTEINER

Nur 2,5 Prozent Alkohol

Zeitgleich mit der veränderten Positionierung und dem neuen Markenauftritt bringt die Warsteiner Brauerei auch ein neues Pils auf den Markt: „Warsteiner Extra“. Die neue Sorte stellt auf dem deutschen Markt eine wegweisende Innovation dar. Denn Warsteiner Extra hat nur 2,5 Prozent Alkohol bei gleichzeitig vollem Geschmack. „Die Menschen werden immer ernährungsbewusster. Zwei Drittel aller Konsumenten wünschen sich Getränke mit weniger Alkohol“, erklärt der Markenverantwortliche. „Diesem Wunsch kommen wir mit Warsteiner Extra entgegen. Damit werden wir auf dem Biermarkt auch neue Impulse setzen.“

Die Verantwortlichen:

Kreativagentur: Freunde des Hauses Hamburg

Mediaagentur: Mediaplus Köln

PR-Agentur: K3 Presseagentur

Social-Media-Agentur: OMG Fuse

Filmproduktion: SOUP Filmproduktion Berlin GmbH

Musik: Titel: „With It“; Künstler: The New Unbound