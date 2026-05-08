Neue Mescheder Gutscheinkarte startet am 18. Mai

Umstellung bringt mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit

Die Neuerungen bestehen hauptsächlich in der Abwicklung im Hintergrund. Für Nutzerinnen und Nutzer ändert sich wenig. Die neue Gutscheinkarte ist wiederaufladbar und kann bei Bedarf mehrfach genutzt werden. Im Gegensatz zum bisherigen System wird sie nicht mehr mit einem festen Betrag vorab ausgegeben, sondern ausschließlich individuell aufgeladen. Die Gutscheinkarte bleibt auch weiterhin zusätzlich in digitaler Form als PDF zum Download erhältlich. Der Mindestwert ist beim PDF-Gutschein 10 Euro, maximal 150 Euro. An den Ausgabestellen sind Beträge zwischen 5 und 250 Euro möglich. Das aktuelle Guthaben kann jederzeit bequem online über die Website oder per QR-Code auf der Karte abgefragt werden. Auch die beliebte Mitarbeiterkarte für Unternehmen bleibt bestehen. Die aktuellen Ausgabe- und Annahmestellen sowie alle wichtigen Infos sind auf www.gutscheinkarte-meschede.de zu finden.

„Mit der neuen Gutscheinkarte gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit. Unser Ziel ist es, ein modernes System zu bieten, das sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für unsere Händlerinnen und Händler deutliche Vorteile bringt“, erklärt Andre Wiese, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Meschede. „Wir freuen uns besonders, dass wir als Sponsoren und zentrale Ausgabestellen die Volksbank Sauerland und die Sparkasse Mitten im Sauerland gewinnen konnten.“

Wichtige Fristen bei der Umstellung beachten

Im Zuge der Systemumstellung sind einige wichtige Termine zu berücksichtigen:

Wegen der technischen Umstellung können im Zeitraum vom 11. bis einschließlich 17. Mai keine Gutscheinkarten eingelöst oder neu erworben werden. Erst mit dem Start des neuen Systems am 18. Mai können neue Karten erworben werden. Alte Gutscheinkarten müssen nicht umgetauscht werden, sondern können bis zum Ende ihrer Gültigkeit eingelöst werden.