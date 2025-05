Neue Kita „Löwenzahn“ in Oeventrop mit buntem Fest eröffnet

Gute Nachrichten für die Eltern in Oeventrop: Am Samstag (10. Mai) ist im Stadtteil die „Kita Löwenzahn“ eröffnet worden. Nach kurzer Bauzeit stellt die Stadt Arnsberg damit den Eltern und Kindern einen modernen Neubau zur Erfüllung höchster Ansprüche in der Kinderbetreuung zur Verfügung, der jetzt auch offiziell eröffnet wurde. Zusammen mit Michael John und Fabian Schrieck vom Fachdienst Kindertagesbetreuung übergab der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner das Gebäude im Beisein von Projektbeteiligten sowie Eltern, Kinder und Gästen seiner Bestimmung.

Gebäude offiziell übergeben

Keine 12 Monate hat der Neubau der Kita auf dem Schulareal Dinschede – der neuen Mitte Oeventrop – gedauert. Das in der bewährten Holzständerbauweise einschließlich Photovoltaikanlage sowie Wärmepumpe nach ökologischem Standard errichtete Gebäude folgt mit seiner Raumgestaltung und dem pädagogischen Konzept modernsten Ansprüchen in der Kindertagesbetreuung. Die Kita Löwenzahn bietet den Eltern in Oeventrop dazu insgesamt 55 Regelbetreuungsplätze, wovon 16 Plätze der U3-Betreuung dienen und weitere 39 Plätze für die Ü3-Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden. „Damit wird auch hier in Oeventrop gewährleistet, dass schon die Kleinsten in einer Kita ihre gesamte Phase der frühkindlichen Bildung erleben können“, sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner zur Übergabe des neuen Gebäudes.

Gesamte Phase der frühkindlichen Bildund

Die neue Kita Löwenzahn folgt einem teiloffenen Betreuungskonzept mit einer themenbezogenen Raumgestaltung. Kinder bekommen in der Einrichtung, die von der Stadt Arnsberg getragen wird, den größtmöglichen Freiraum, ihren Alltag weitgehend selbst zu gestalten. Für die pädagogisch unterstützte Tagesstruktur stehen u.a. Atelier, Bühne, Werkraum oder eine Bewegungsbaustelle stets zur Verfügung. Überdies besteht für die Kinder in der Kita Löwenzahn auch die Möglichkeit, sich in aller Stille zurückzuziehen und selbst zu entscheiden, was ihnen gut tut. „Diese Möglichkeit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu einer selbstbewussten Persönlichkeit“, so Bürgermeister Bittner weiter. Den Eltern im Stadtteil Oeventrop bringt die neue Kita viel Stabilität und Sicherheit.

Stabilität und Sicherheit

Zusammen mit einem motivierten und fachlich hoch versierten Team bietet die neue Raumgestaltung in der Kita Löwenzahn alle Möglichkeiten, vielfältige Betreuung- und Begleitungsangebote für Kinder zu realisierten. Damit wird die Kita zu einem Ort der Begegnung, des Miteinanders und Füreinanders – mitten in Oeventrop. Eingebunden ist die Kita Löwenzahn zudem in das zukünftige Schulareal Dinschede. Damit kann die neue Einrichtung ein besonderes Potential für die Gestaltung eines gelingenden Übergangs von Kindergarten zur Grundschule entwickeln.

Neue Mitte Oeventrop

Bei der Übergabe der neuen Kita Löwenzahn dankte Bürgermeister Ralf Paul Bittner allen Projektbeteiligten, die bei der Realisierung der neuen Kita sowie den Vorbereitungen für den künftigen Betrieb ihren Beitrag geleistet haben und leisten. Ein besonderer Dank ging auch an die Investorenfamilie Spies aus Soest sowie die Fa. Materio als Generalübernehmer des Neubaus. Dem Team der Kita Löwenzahn wünschte der Bürgermeister viel Freude in den neuen Räumen. „Ich freue mich sehr, herzlich zu diesem tollen Projekt gratulieren zu dürfen“, sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner bei der Eröffnung.