Neue HSK-Website für Kinder und Jugendliche

Hochsauerlandkreis. Was ist Kindern und Jugendlichen heutzutage wichtig? Welche Angebote und Veranstaltungen halten die einzelnen Städte im Hochsauerlandkreis für den Nachwuchs bereit? Und nicht zuletzt: Wo finden junge Menschen Ansprechpartner bei Problemen? Auf all diese Fragen gibt es nun eine Antwort: www.young-hsk.de.

Mit der neuen Website hat das Kreisjugendamt eine Plattform speziell für Kinder und Jugendliche geschaffen, die auf einen Blick relevante Informationen zu Bildungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten, Beratungsangeboten, Veranstaltungen und vieles mehr bietet. Mit nur einem Klick können sich junge Menschen durch die Angebote der insgesamt zwölf Städte und Gemeinden klicken, die Vereinswelt ihrer Gemeinde kennenlernen, mehr über die Workshops in den einzelnen Jugendzentren erfahren, Anregungen für ihre Freizeitgestaltung entdecken oder aber Ansprechpartner finden, wenn mal Hilfe benötigt wird. Ergänzend zu den Angeboten in den einzelnen Städten bietet young-hsk auch ausführliche Informationen zu den Jugendbegegnungen in Israel und Schottland sowie über die vielfältigen Hilfsangebote des Kreisjugendamtes. Alle Inhalte wurden sorgfältig von den Mitarbeitenden des Kreisjugendamts zusammengestellt, um den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden.

„Mit der Einführung der Website young-hsk.de möchten wir eine zentrale Anlaufstelle schaffen, die jungen Menschen im Kreis wertvolle Unterstützung und Orientierung bietet“, so Christian Schulte-Backhaus, beim Kreisjugendamt verantwortlich für den Fachbereich Bildung, Integration und Jugend. Die Website ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet eine intuitive Navigation, um sicherzustellen, dass die gewünschten Informationen für Kinder und Jugendliche auch leicht erreichbar sind.

Mithilfe für weiteren Ausbau gesucht

Zukünftig soll die Website des Kreisjugendamtes noch weiter ausgebaut werden: „In diesem Zusammenhang möchten wir auch die lokalen Gruppen, Vereine und Organisationen im Hochsauerlandkreis ermutigen, sich mit uns zu vernetzen und ihre Aktivitäten, Veranstaltungen oder Dienstleistungen auf der Website zu teilen. So können wir gemeinsam eine vielfältige und dynamische Plattform schaffen, die den Bedürfnissen unserer jungen Generation gerecht wird“, erklärt Schulte-Backhaus. Das Kreisjugendamt ruft daher alle interessierten Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auf, sich bei Interesse mit dem Kreisjugendamt in Verbindung zu setzen (Telefon 0291/94-1282, Mail christian.schulte-backhaus@hochsauerlandkreis.de).

Die neue Website des Kreisjugendamtes ist ab sofort unter www.young-hsk.de verfügbar.