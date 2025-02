Neue Führung bei den Johannesbad Kliniken in Bad Fredeburg

Bad Fredeburg, 11. Februar 2025 – Die Johannesbad Klinken Fredeburg GmbH bekommt einen neuen Klinikleiter: Mit Waldemar Gutwinski begrüßt die Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH einen erfahrenen Experten im Gesundheitsmanagement. Ab dem 10. Februar 2025 übernimmt er die Verantwortung für die vier Einrichtungen der Gesellschaft: die Johannesbad Fachklinik Hochsauerland, die Johannesbad Fachklinik Fredeburg, die Johannesbad Fachklinik Holthauser Mühle sowie die Johannesbad Adaption Dortmund.

„Ich freue mich darauf, die Zukunft der Johannesbad Kliniken aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit den Teams vor Ort die medizinische und therapeutische Versorgung weiterzuentwickeln“, sagt Waldemar Gutwinski. „Die Kliniken haben einen hervorragenden Ruf, den ich weiter festigen und ausbauen möchte – stets im Sinne unserer Patienten, Mitarbeitenden und Partner.“

Langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen

Waldemar Gutwinski tritt die Nachfolge von Uwe Hackenbracht an. Hackenbracht war vom 1. Februar 2024 bis zum 30. November vergangenen Jahres als Klinik- und Stadortleiter für die Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH tätig. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde das Arbeitsverhältnis, nach Angaben des Unternehmens, vorzeitig und einvernehmlich beendet. Der neue Klinikleiter Gutwinski uverfügt über umfassende Erfahrung in der strategischen und operativen Führung von Gesundheitseinrichtungen. Zuletzt war er als Personalleiter und Prokurist bei der Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH sowie dem Evangelischen Krankenhaus BETHESDA in Duisburg tätig. Davor bekleidete er über acht Jahre lang verschiedene leitende Positionen im Knappschaftskrankenhaus Bottrop, darunter als Verwaltungsdirektor, stellvertretender Geschäftsführer und Personalleiter. Seine berufliche Laufbahn im Klinikmanagement begann er als Personalleiter bei den Helios Kliniken, wo er zwei Jahre tätig war.

Mit einem fundierten akademischen Hintergrund als Diplom-Jurist und Master of Science Management sowie seiner langjährigen Erfahrung in der Führung und Organisation von Gesundheitseinrichtungen ist Gutwinski bestens darauf vorbereitet, die Herausforderungen des Gesundheitswesens aktiv zu gestalten.

Dank an Anke Gundel für die kommissarische Leitung

In den vergangenen Monaten hatte Anke Gundel, Geschäftsbereichsleiterin der Johannesbad Kliniken, die kommissarische Leitung der Standorte übernommen. „Ich danke Frau Gundel für ihr großes Engagement in dieser Übergangsphase. Mit Herrn Gutwinski haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen, die die Kliniken erfolgreich in die Zukunft führen wird“, so Markus Zwick, Vorstandsvorsitzender der Johannesbad Gruppe.

Auch Anke Gundel freut sich über den Wechsel: „Herr Gutwinski bringt nicht nur umfassende Erfahrung im Klinikmanagement mit, sondern auch eine klare strategische Vision für die Zukunft unserer Einrichtungen. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Fachkompetenz und seinem Engagement wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Johannesbad Kliniken setzen wird.“

Mit dem Wechsel in der Klinikleitung will die Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH ihren erfolgreichen Weg fortsetzen und die medizinische, therapeutische und wirtschaftliche Weiterentwicklung der vier Standorte weiter vorantreiben.

Über die Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH

Die Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH betreibt vier spezialisierte Einrichtungen im Bereich der Rehabilitation und medizinisch-therapeutischen Versorgung: die Johannesbad Fachklinik Hochsauerland, die Johannesbad Fachklinik Fredeburg, die Johannesbad Fachklinik Holthauser Mühle sowie die Johannesbad Adaption Dortmund. Die Kliniken bieten ein breites Spektrum an Behandlungsangeboten in den Bereichen Psychosomatik, Abhängigkeitserkrankungen und orthopädische Rehabilitation.

Über die Johannesbad Gruppe

Die familiengeführte Johannesbad Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche Medizin, Zahnmedizin, Hotellerie sowie Fort-, Aus- & Weiterbildung. Dafür engagieren sich in 26 Einrichtungen rund 2.400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einen Umsatz von etwa 160 Millionen Euro erwirtschaften. Ausgehend von der 1964 eröffneten Johannesbad Therme gehört die Gruppe heute zu den Top Ten der Reha-Anbieter in Deutschland und wurde von der Wirtschaftswoche zum besten Gesundheitsdienstleister 2024 und 2025 in der Kategorie Reha-Zentrum ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie www.johannesbad.com.