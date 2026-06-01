Neue Fahrradabstellanlage mit kostenloser Solarladestation und Mobilstation stärken nachhaltige Mobilität

Kirchhundem ruft zur Teilnahme am STADTRADELN auf

Die Anlage verbindet innovative Technik mit praktischem Nutzen: In abschließbaren Schließfächern können E-Bike-Akkus während des Parkens sicher geladen werden. Das Ladegerät wird dazu im Schließfach angeschlossen, das Fach mit einem persönlichen Code verschlossen und der Akku automatisch mit Solarstrom geladen. Darüber hinaus können Fahrräder mithilfe einer ausziehbaren Sicherungskette und dem eigenen Schloss zuverlässig angeschlossen werden.

Neben klassischen Steckdosen stehen zudem USB-A- und USB-C-Ladeanschlüsse zum Laden von Smartphones, Navigationsgeräten oder weiteren mobilen Endgeräten zur Verfügung. Die Anlage wurde durch das Sonderprogramm Stadt und Land gefördert und leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Radinfrastruktur.

Auch die Mobilstation in Welschen-Ennest erweitert die umweltfreundliche Mobilitätskette. Zur Ausstattung gehören eine Doppelstock-Box für sechs Fahrräder, eine Gepäckschließfachanlage mit 15 Fächern, eine Informationssäule und dynamische Fahrgastinformations-Anzeigen. Informationen zu Preisen und Nutzungsmöglichkeiten der Fahrradboxen und der Gepäckschließfachanlagen finden Interessierte unter radbox.nrw.

Passend zu der Stärkung des Radverkehrs beteiligt sich die Gemeinde Kirchhundem auch in diesem Jahr wieder vom 08. bis 28. Juni am STADTRADELN (STADTRADELN – Kirchhundem). Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, gemeinsam möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln und damit aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

„Mit der neuen Solarradabstellanlage und der Mobilstation schaffen wir ein attraktives Angebot für Radfahrende in unserer Gemeinde. Gleichzeitig möchten wir möglichst viele Menschen dazu ermutigen, beim STADTRADELN mitzumachen und das Fahrrad noch stärker in den Alltag zu integrieren“, erklärt Björn Jarosz, Bürgermeister in Kirchhundem.

Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken im Kreis Olpe unterstützen das STADTRADELN und stellen Spenden in Höhe von insgesamt 8.000 € zur Verfügung. Das beste Team aus jeder Gemeinde und das kreisweit beste Schulteam, das am Ende des Aktionszeitraums die höchste durchschnittliche Kilometerzahl pro Kopf erreicht, kann entscheiden, welcher gemeinnützige Verein im Kreis Olpe eine Spende von 1.000 € erhält. Zusätzlich verlost die Gemeinde Kirchhundem unter allen, die für die Gemeinde Kirchhundem radeln, Gutscheine und Sachpreise.