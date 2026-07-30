Neue digitale Info-Stele macht Meschedes Angebote auf einen Blick erlebbar

Direkt neben der Tourist-Info und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Le-Puy-Straße hat die Stadt Meschede ihre erste digitale Info-Stele in Betrieb genommen. Sie bietet Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie Gästen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu aktuellen Informationen – rund um die Uhr.

Über einen großen Touchscreen lassen sich Veranstaltungen, Freizeit- und Tourismusangebote sowie Hinweise auf Einkaufsmöglichkeiten und Unterkünfte intuitiv abrufen. Die Inhalte sind übersichtlich in die Themenbereiche „Für Vor-Ort-Genießer“, „Für Heimat-Shopper“, „Veranstaltungen“, „Ausflugsziele“, „Unterkünfte“ und „Hennesee erleben“ gegliedert. So können sich sowohl Einheimische als auch Besucherinnen und Besucher mit wenigen Fingertipps inspirieren lassen und passende Angebote entdecken.

„Die digitalen Info-Stelen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Gästen deutlich mehr und aktuellere Informationen als analoge Angebote“, sagt Bürgermeister Christoph Weber. „Gleichzeitig zeigen sie, wie vielfältig und abwechslungsreich unsere Stadt ist. Wer spontan wissen möchte, was in Meschede los ist oder welche Freizeitmöglichkeiten sich bieten, erhält die passenden Informationen direkt vor Ort.“ Ein besonderer Vorteil des neuen Systems: Die Inhalte können laufend aktualisiert und erweitert werden. Veranstaltungen, die von den Organisatorinnen und Organisatoren im Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Stadt Meschede eingetragen werden, erscheinen nach einer redaktionellen Prüfung künftig automatisch auch auf der digitalen Info-Stele. Dadurch bleibt das Angebot jederzeit aktuell.

Auch bei der Gestaltung wurde auf eine möglichst einfache Nutzung geachtet. Die Bedienung erfolgt intuitiv per Touchscreen; zudem ist die Info-Stele barrierefrei und rollstuhlgerecht erreichbar. Die erste Stele bildet den Auftakt für ein stadtweites Informationsnetz. Im Herbst sollen – nach Abschluss der notwendigen Tiefbauarbeiten und technischen Vorbereitungen – drei weitere digitale Info-Säulen folgen: zwei in der Ruhrstraße und eine am Winziger Platz.

„Mit den zusätzlichen Standorten schaffen wir ein modernes Informationsangebot mitten in der Innenstadt, das Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie unseren Gästen einen echten Mehrwert bietet“, so Bürgermeister Christoph Weber. Die digitalen Info-Stelen sind ein Baustein des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts Innenstadt Meschede“. Das Projekt wird im Rahmen der Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen im Teilprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gefördert.