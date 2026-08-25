Neue Auszubildende bei der Stadt Arnsberg gut angekommen

Ein herzliches Willkommen beim neuen Arbeitgeber sowie die Grüße von Bürgermeister Ralf Paul Bittner überbrachte die Leiterin des Bürgermeisterdezernates Kirsten Heckmann in Begleitung der Ausbildungsleitung, Laura Hieronymus und Michelle Tyrra. Die fünf Anwärter der Feuerwehr haben bereits am 1. April begonnen. 12 weitere Auszubildende und Studierende starten noch im September und Oktober dieses Jahres.

Ausbildungsstart auch im September

„Schön, dass Sie jetzt ein wichtiger Teil des Teams der Stadtverwaltung Arnsberg sind und in Ihre unterschiedlichen spannenden Ausbildungsberufe starten“, begrüßte die Dezernatsleiterin Kirsten Heckmann die neuen Kräfte im Team. Heckmann machte in ihren Worten zur Begrüßung den hohen Stellenwert der Ausbildungen und der damit verbundenen zukünftigen Aufgaben deutlich und betonte, dass nur durch kontinuierliche Nachwuchskräftegewinnung die vielfältigen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg langfristig gesichert sind.

Dienstleistungen langfristig gesichert

Im Rahmen der so genannten Willkommenstage stand auch in diesem Jahr ein ausführliches Kennenlernen der Bereiche der Stadt Arnsberg und der Interessenvertretungen im Mittelpunkt. Am zweiten Tag durften die Auszubildenden bei den Technischen Diensten den Bereich Forst genauer kennenlernen und haben Ausflüge in den Wald und Rollenspiele gemacht und die Abteilung dabei unterstützt, Hochsitze zu bauen Die Willkommenstage zum jährliche Ausbildungsstart bei der Stadt Arnsberg boten zudem Gelegenheit, die Ausbildungspaten kennenzulernen, die für die Dauer des jeweiligen Ausbildungszeitraums künftig an der Seite „der Neuen“ stehen. Ferner wurden die Willkommenstage genutzt, allen Auszubildenden Aufbau und Struktur der Stadtverwaltung Arnsberg näherzubringen. Mit Spielen und einem gemeinsamen Grillen bestand zudem die Möglichkeit, das Teamgefühl zu stärken.

Teamgefühl stärken

Die Stadt Arnsberg freut sich über die folgenden neuen Nachwuchskräfte:

Verwaltungsfachangestellte

Liel Sophie Bönner

Mara Götte

Khudadad Hazareh

Milan Kosanovic

Giulia Minieri

Elena Tschitschikow

Fachinformatik

Jannes Zirnsak

Fachangestellte für Medien und Informationsdienste

Hanna-Lisa Albers (Bibliothek)

Merle Bintakies (Archiv)

Forst

Louis Vedder

KFZ-Mechatronik

Lenny Holzmacher

Kita

Stefanie Bank

Miriam Krueger

Ornela Ukaj

Tom Fischer

Jamie den Ridder

Niklas Huttary

Ida Schuh (Anerkennungspraktikantin)

Lara Weber (Anerkennungspraktikantin)

Zum 1. September beginnen:

Stadtinspektoranwärter:innen

Marie Dubois

Patricia Peters

Asmira Alagic

Jaron Beckmann

Hendrik Scheele

Tim Kaiser (Verwaltungsinformatiker)

Notfallsanitäter:innen

Leni Biggemann

Louisa Dietz

Lutheo Henry Storm

Marina Wrede

Zum 01. Oktober beginnen:

Mia Möller

Mia Winzer

Interesse? – Für den nächsten Ausbildungsstart jetzt noch bewerben

Die Stadt Arnsberg sucht weiter engagierte Fachkräfte und Expert:innen für die vielfältigen städtischen Aufgabenbereiche. Bewerbungen für den Ausbildungsstart sind noch bis September möglich. Alle wichtigen Informationen und die Ausbildungsmöglichkeiten finden Interessierte online unter www.karriere-arnsberg.de.