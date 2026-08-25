Neue Auszubildende bei der Stadt Arnsberg gut angekommen

Quelle: Stadt Arnsberg
Ein herzliches Willkommen beim neuen Arbeitgeber sowie die Grüße von Bürgermeister Ralf Paul Bittner überbrachte die Leiterin des Bürgermeisterdezernates Kirsten Heckmann in Begleitung der Ausbildungsleitung, Laura Hieronymus und Michelle Tyrra. Die fünf Anwärter der Feuerwehr haben bereits am 1. April begonnen. 12 weitere Auszubildende und Studierende starten noch im September und Oktober dieses Jahres.
Ausbildungsstart auch im September
„Schön, dass Sie jetzt ein wichtiger Teil des Teams der Stadtverwaltung Arnsberg sind und in Ihre unterschiedlichen spannenden Ausbildungsberufe starten“, begrüßte die Dezernatsleiterin Kirsten Heckmann die neuen Kräfte im Team. Heckmann machte in ihren Worten zur Begrüßung den hohen Stellenwert der Ausbildungen und der damit verbundenen zukünftigen Aufgaben deutlich und betonte, dass nur durch kontinuierliche Nachwuchskräftegewinnung die vielfältigen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg langfristig gesichert sind.
Dienstleistungen langfristig gesichert
Im Rahmen der so genannten Willkommenstage stand auch in diesem Jahr ein ausführliches Kennenlernen der Bereiche der Stadt Arnsberg und der Interessenvertretungen im Mittelpunkt. Am zweiten Tag durften die Auszubildenden bei den Technischen Diensten den Bereich Forst genauer kennenlernen und haben Ausflüge in den Wald und Rollenspiele gemacht und die Abteilung dabei unterstützt, Hochsitze zu bauen Die Willkommenstage zum jährliche Ausbildungsstart bei der Stadt Arnsberg boten zudem Gelegenheit, die Ausbildungspaten kennenzulernen, die für die Dauer des jeweiligen Ausbildungszeitraums künftig an der Seite „der Neuen“ stehen. Ferner wurden die Willkommenstage genutzt, allen Auszubildenden Aufbau und Struktur der Stadtverwaltung Arnsberg näherzubringen. Mit Spielen und einem gemeinsamen Grillen bestand zudem die Möglichkeit, das Teamgefühl zu stärken.
Teamgefühl stärken
Die Stadt Arnsberg freut sich über die folgenden neuen Nachwuchskräfte:
Verwaltungsfachangestellte
Liel Sophie Bönner
Mara Götte
Khudadad Hazareh
Milan Kosanovic
Giulia Minieri
Elena Tschitschikow
Fachinformatik
Jannes Zirnsak
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste
Hanna-Lisa Albers (Bibliothek)
Merle Bintakies (Archiv)
Forst
Louis Vedder
KFZ-Mechatronik
Lenny Holzmacher
Kita
Stefanie Bank
Miriam Krueger
Ornela Ukaj
Tom Fischer
Jamie den Ridder
Niklas Huttary
Ida Schuh (Anerkennungspraktikantin)
Lara Weber (Anerkennungspraktikantin)
Zum 1. September beginnen:
Stadtinspektoranwärter:innen
Marie Dubois
Patricia Peters
Asmira Alagic
Jaron Beckmann
Hendrik Scheele
Tim Kaiser (Verwaltungsinformatiker)
Notfallsanitäter:innen
Leni Biggemann
Louisa Dietz
Lutheo Henry Storm
Marina Wrede
Zum 01. Oktober beginnen:
Mia Möller
Mia Winzer
Interesse? – Für den nächsten Ausbildungsstart jetzt noch bewerben
Die Stadt Arnsberg sucht weiter engagierte Fachkräfte und Expert:innen für die vielfältigen städtischen Aufgabenbereiche. Bewerbungen für den Ausbildungsstart sind noch bis September möglich. Alle wichtigen Informationen und die Ausbildungsmöglichkeiten finden Interessierte online unter www.karriere-arnsberg.de.