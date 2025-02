Neue Ausstellung in der Akademie für Kunst und Kultur

Amy Antin ist Musikerin und Malerin zugleich. Sie kam 1990 mit einem Doktortitel in Literatur, zwei Gitarren und einem Vierspurrekorder aus ihrer Heimatstadt New York nach Köln. In den folgenden Jahrzehnten etablierte sie sich in der Stadt als führende Singer-Songwriterin, Texterin, Plattenkünstlerin und Konzertveranstalterin. Gleichberechtigt und parallel zu ihrer Karriere in der Musik ist ihre Präsenz als bildende Künstlerin. In den letzten zwanzig Jahren wurden ihre Kunstwerke in äußerst erfolgreichen Einzel- und Gruppenausstellungen sowohl in Kunstgalerien als auch in prominenten privaten Räumen in Köln, Paris und New York gezeigt.



Antin fühlt sich in der Musik und der Kunst gleichermaßen zu Hause. In ihrem Projekt AArtRoom schafft sie Ausstellungsumgebungen, die Gemälde und Lieder miteinander verbinden, mit Diskussionen über beides.

Sie erklärt: Ich scheine eine geprägte Sensibilität zu haben, die sich mit Farbe und Ton, Worten und Oberflächen gleichermaßen wohl fühlt. Für mich, fährt sie fort, findet der künstlerische oder poetische Moment an jenem Rand statt, an dem Kunstformen wie farbige Oberflächen, wie Songtext und Musik aufeinandertreffen.

Ihre Kunstwerke aus wasserbasierten Farben auf Holz lassen sich problemlos in die Kategorie der sogenannten Farbfeldmalerei einordnen, und dazu bringt sie ihre eigenen einzigartigen Ergänzungen und Ausnahmen ein. Eine davon ist das, was sie Écriture nennt, ein origineller Stil, in dem sich Farbe und Schrift in einer einzigartigen gestischen Symbolik verbinden.



Wir haben das Glück, diese sensible und hochkreative Künstlerin im Berghaus Stockum begrüßen zu dürfen, und freuen uns auf die Aufführung eines aus ihrem Repertoire ausgewählten Originalsongs zur Gemäldeserie.

Diese Eröffnung markiert zugleich den Auftakt zum Kulturmarsch 2025 vom 2. bis 28. März, der vom Kulturring Sundern e.V. organisiert wird und in diesem Jahr mit vielen verschiedenen Veranstaltungen aufwarten wird. Freuen Sie sich mit uns auf diese außergewöhnliche Facette von Musik und Kunst, präsentiert von Amy Antin nächsten Sonntag in der Berghaus Gallery.