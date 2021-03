Neuauflage der „Team SKS Sauerland and Friends“ Strava Wochen

Erste Aktion läuft vom 22.3.- 28.3.2021

Wie im vergangenen Jahr wird das Team SKS Sauerland NRW auch in diesem Frühling auf Strava aktiv. Für alle Mitglieder der Gruppe “Team SKS Sauerland NRW“ werden wieder hochwertige Preise ausgefahren und ausgelost. Zum Startschuss bekommt der- oder diejenige mit dem meisten Kilometern einen B&W Werkzeugkoffer Jet 3000. Weiter werden unter allen anderen Gruppenmitgliedern drei B&W Distance Keeper verlost. Gewertet wird der Stand am Montag, den 29.3. um 8 Uhr 30. Alle später hochgeladenen Aktivitäten werden nicht gewertet. Seit bestehen der Gruppe stieg die Mitgliederzahl auf knapp über 300 Sportlerinnen und Sportler.

Bei den letzten Strava Aktionen des Teams fuhren zahlreiche Teilnehmer mehr wie 1000 Kilometer in einer Woche. Mitmachen kann jeder Radsportler der auf Strava registriert ist und zur Gruppe „Team SKS Sauerland NRW & Friends“ gehört. Die Anmeldung dort ist jederzeit möglich.

Passend dazu trifft sich das Team SKS Sauerland NRW Ende März zu einem Trainingswochenende in der Heimat. „Hier wollen wir den Jungs nochmal auf den Zahn fühlen und die Mannschaftsaufstellung für die Rennen im April festlegen. Spielt das Wetter mit, fahren die Rennfahrer auf der Strecke der Sauerlandrundfahrt und Umgebung. „Wir planen wieder ein paar junge Talente und Kadersportler einzuladen und richten den Blick schon auf 2022“, so NRW Coach Wolfgang Oschwald. „Im bergigen Terrain können wir einen super Formtest machen und uns besser einspielen“, so Oschwald weiter. Anschließend reist das Team zweigeteilt weiter zur Tour of Rhodos und dem GP Palio del Recioto bei Verona in Italien.