NEU: Zertifikate im Vereinsmanagement

Kompaktes Format mit online-Phasen – Anmeldeschluss beachten

Mit den neuen Zertifikaten Vereinsmanager bietet die Sportbildungswerk-Außenstelle Olpe/Siegen-Wittgenstein passende und kompakte Ausbildungen im Bereich des Vereinsmanagements an. Damit wird auf den steigenden Bedarf an Informationen und Qualifikationen in Vorstands-Themenfeldern reagiert.

Die einzelnen Zertifikate vermitteln spezifisches Fachwissen für die jeweilige Aufgabe im Verein und werden in Teilen online durchgeführt. So werden in 2021 vier der acht möglichen Ausbildungen angeboten für

Die weiteren vier Zertifikate werden in 2022 angeboten.

Jede Zertifikatsausbildung ist aufgebaut in ein Basis- und ein Aufbaumodul. Das Basismodul ist zwingende Voraussetzung zur Teilnahme am Aufbaumodul.

Alles Informationen über die Zertifikate Vereinsmanagement sind hier übersichtlich dargestellt: Zertifikate Vereinsmanagement.

Digitale Formate

Die Angebote im digitalen Lernbereich wurden deutlich erweitert. So wird es pro Modul zu Beginn eine onlin.-gestützte Lernphase geben mit einem ca. zwei Wochen später folgenden Präsenztag, mit dem das Modul abgeschlossen wird. Erforderlich für die Teilnahme ist also ein PC mit Internetzugang.

Jetzt freie Plätze sichern – Achtung Anmeldeschluss!

Im ersten Quartal 2021 steht zunächst das Zertifikat „Geschäftsführer*in“ auf dem Programm. Das Basismodul startet mit der online-Phase bereits am 23.01.2021. Der Anmeldeschluss ist somit der 22.01.2021. Die Anmeldung erfolgt online über diesen Link: Ausbildung zur*m Geschäftsführer*in.

Sollte der Lehrgang aufgrund coronabedingter Einschränkungen kurzfristig abgesagt werden müssen, entstehen den Teilnehmer*innen trotz Anmeldung selbstverständlich keine Kosten.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Geschäftsstellen-Mitarbeiter*innen gerne zur Verfügung.