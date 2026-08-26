„Neu in Schmallenberg“ – Neubürger erkunden Oberkirchen auf den Spuren der Hexenverfolgung

Initiiert wird das Neubürgertreffen regelmäßig von der Stadt Schmallenberg und der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ). Damit sollen das Kennenlernen und Vernetzen in der neuen Heimat unterstützt und Neubürgerinnen und Neubürger die Möglichkeit gegeben werden, sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V

„Sie alle sind aus unterschiedlichen Gründen nach Schmallenberg gekommen: manche aus beruflichen, manche aus familiären Gründen. Einige haben sich im Ruhestand für Schmallenberg entschieden, einige auch deshalb, weil es bei uns einfach schön ist. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Mit den Neubürgertreffen möchten wir Sie mit Land und Leuten in Kontakt bringen, um das Eingewöhnen in der neuen Heimat zu erleichtern. Umso mehr freue ich mich, dass wieder einige Vertreter von Vereinen aus dem Raum Schmallenberg teilnehmen, die die vielfältige Vereinslandschaft bei uns vorstellen und Sie herzlich einladen, sich die Vereinsangebote anzusehen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitzumachen“, begrüßte SUZ-Geschäftsführerin Huberta Sasse die Teilnehmenden. Im Namen der Stadt hieß Hans-Georg Bette als Stellvertretender Bürgermeister die Neubürgerinnen und Neubürger willkommen und gab einen fundierten und gleichzeitig unterhaltsamen Überblick über die Stadt Schmallenberg, ihre Angebote, Besonderheiten und die besondere Lebensqualität der Flächengemeinde und ihrer 84 Orte.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V

Die Oberkirchenerin Irmhild Hockemeyer nahm die Teilnehmenden mit auf einen Spaziergang rund um Oberkirchen und zeigte ihnen Schauplätze der Hexenverfolgung wie die Pütte, den Galgen und den Kerker. Vom Dorfbalkon aus genoss man einen besonderen Ausblick auf das Fachwerkdorf. Im Anschluss an den Spaziergang hieß Ulli Didam im Namen des Kirchenvorstandes und Pfarrgemeinderates alle in der „Schwenkbar“ in Pastor-Schwenke-Haus willkommen und stellte das Vereinsleben und Miteinander in Oberkirchen vor. Henk und Meta Boender, selbst erst vor wenigen Jahren aus den Niederlanden nach Oberkirchen gezogen, berichteten von ihren positiven Erfahrungen in ihrer neuen Heimat. Vertreterinnen und Vertreter weiterer Vereine aus dem Stadtgebiet stellten ihre Vereinsarbeit vor und luden zum Kennenlernen ein. Die Schwenkbar bot dann noch einen gemütlichen Rahmen zum weiteren persönlichen Austausch und Kennenlernen, der sich teilweise auch noch etwas in den späteren Abend ausdehnte.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V

Ansprechpartnerin

Huberta Sasse

Tel. 02972 9611 53

sasse@schmallenberg-unternehmen-zukunft.de