Neu im Betrieb? So gelingt dir der Einstieg

Ausbildungsstart: Diese 7 Skills bringen dich durch die ersten Monate

Der erste Schritt ist gemacht: Du hast Deinen Wunschberuf gefunden und den Ausbildungsvertrag unterschrieben.



Wenn dann der erste Ausbildungstag bevorsteht, kommen viele Fragen auf: Was wird von mir erwartet? Was mache ich, wenn ich etwas nicht verstehe oder mir ein Fehler passiert?



Keine Panik: Niemand erwartet, dass du sofort alles kannst. Schließlich bist du in der Ausbildung, um den Beruf zu lernen.



Diese sieben Skills helfen dir dabei, gut durch die ersten Monate zu kommen.

1. Zuverlässigkeit: Zeig, dass man sich auf dich verlassen kann

Pünktlichkeit: Plane für deinen Arbeitsweg etwas zusätzliche Zeit ein. Wenn du dich trotzdem verspätest, informiere deinen Betrieb so früh wie möglich.



Absprachen und Aufgaben: Notiere dir Aufgaben und Fristen. Merkst du, dass du etwas nicht rechtzeitig schaffst, sprich frühzeitig mit deiner Ansprechperson.



Praxis-Tipp: Nutze einen Kalender, eine Notiz-App oder ein Aufgabenheft.

Denk daran: Zuverlässigkeit bedeutet nicht, dass nie etwas schiefgeht – sondern dass du offen und rechtzeitig damit umgehst.

2. Nachfragen: Lieber einmal mehr als einmal falsch

Am Anfang lernst du viele neue Begriffe, Abläufe und Regeln kennen. Es ist normal, nicht sofort alles zu verstehen. Höre aufmerksam zu, mache dir Notizen und wiederhole die Aufgabe mit eigenen Worten: „Ich mache also zuerst Schritt A und dann Schritt B – richtig?“



Praxis-Tipp: Bevor du erneut fragst, schau kurz in deine Notizen. Kommst du trotzdem nicht weiter, hole dir Unterstützung.

Denk daran: Fragen zeigen, dass du lernen und Fehler vermeiden möchtest.

3. Lernbereitschaft: Bleib neugierig

In der Ausbildung sollst du nicht nur Aufgaben erledigen, sondern auch verstehen, warum sie so gemacht werden. Frag ruhig nach Zusammenhängen – auch bei Aufgaben, die zunächst langweilig wirken.



Zur Lernbereitschaft gehört außerdem, Feedback anzunehmen. Eine Korrektur ist meistens kein persönlicher Angriff, sondern soll dir helfen, besser und sicherer zu werden.



Wochen-Check: Notiere dir regelmäßig:

Was habe ich gelernt? Was ist mir gut gelungen? Wobei brauche ich noch Hilfe?

4. Selbstorganisation: Behalte den Überblick

Arbeitszeiten, Berufsschule, Hausaufgaben, Berichtsheft und Prüfungstermine: In der Ausbildung kommt einiges zusammen. Ein einfaches System hilft dir, nichts zu vergessen.

Trage Termine sofort in einen Kalender ein.

Führe eine kurze Aufgabenliste.

Plane feste Zeiten für Berufsschule und Berichtsheft ein.

Teile große Aufgaben in kleine Schritte auf.

Frage nach, welche Aufgabe besonders wichtig ist.

Denk daran: Gute Organisation bedeutet nicht, alles gleichzeitig zu schaffen. Sie hilft dir, die richtige Reihenfolge zu finden.

5. Kommunikation und Teamfähigkeit: Miteinander arbeiten

Im Betrieb triffst du auf unterschiedliche Menschen. Du musst nicht mit allen befreundet sein, solltest aber respektvoll und professionell mit ihnen umgehen.



Gib wichtige Informationen weiter. Achte darauf, welche Themen persönlich, per Nachricht oder per E-Mail besprochen werden. Kundendaten, interne Informationen und Fotos vom Arbeitsplatz gehören nicht ungefragt in soziale Medien oder Gruppenchats.



Bei Konflikten solltest du sachlich bleiben.



Denk daran: Teamfähigkeit heißt, fair und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten.

6. Umgang mit Fehlern: Ehrlich bleiben

Fehler können passieren. Wichtig ist, dass du sie nicht versteckst oder anderen die Schuld gibst.



So gehst du richtig vor:

Stoppe die Arbeit, wenn dadurch Schäden oder Gefahren entstehen könnten. Informiere die zuständige Person. Erkläre ehrlich, was passiert ist. Arbeite an der Lösung mit. Überlege, was du beim nächsten Mal anders machst.

Denk daran: Nicht der Fehler entscheidet, sondern wie du damit umgehst.

7. Eigeninitiative: Mitdenken und Interesse zeigen

Wenn du mit einer Aufgabe fertig bist, warte nicht einfach ab. Frage, ob du noch etwas übernehmen, zuschauen oder mithelfen kannst. Du kannst auch selbst in deinen Unterlagen nach Informationen suchen und eigene Ideen als Vorschlag einbringen.



Eigeninitiative bedeutet aber nicht, ohne Erlaubnis alles allein zu machen. Bei teuren, sensiblen oder sicherheitsrelevanten Aufgaben solltest du immer vorher nachfragen.



Denk daran: Eigeninitiative bedeutet, mitzudenken und im richtigen Moment nachzufragen.

Bonus: Du musst nicht alles allein schaffen

Neue Arbeitszeiten, unbekannte Menschen, Berufsschule und viele Informationen können anstrengend sein. Wenn du dich dauerhaft überfordert, unwohl oder respektlos behandelt fühlst, hole dir Unterstützung.



Ansprechpersonen können sein:

deine Ausbilderin oder dein Ausbilder,

die Jugend- und Auszubildendenvertretung,

Lehrkräfte oder die Schulsozialarbeit,

die Ausbildungsberatung der zuständigen Kammer.

Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche. Es zeigt, dass du ein Problem ernst nimmst.

Dein kurzer Start-Check

Kannst du diese Aussagen mit „Ja“ beantworten?

Ich kenne Zeit und Ort meines ersten Arbeitstages.

Ich notiere Termine und Aufgaben.

Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe.

Ich nehme Feedback an.

Ich spreche Fehler offen an.

Ich kenne meine Ansprechpersonen bei Problemen.

Ich beachte Datenschutz, Sicherheit und betriebliche Regeln.

Falls du noch nicht überall „Ja“ sagen kannst: kein Problem. Genau dafür ist die Ausbildung da.



Fazit: Niemand startet als Profi



Für einen guten Ausbildungsstart zählen vor allem Zuverlässigkeit, Nachfragen, Lernbereitschaft, Selbstorganisation, Kommunikation, ein ehrlicher Umgang mit Fehlern und Eigeninitiative.



Gib dir Zeit, beobachte, frage nach und nutze Feedback. Wenn du Interesse zeigst und Verantwortung übernimmst, hast du bereits eine starke Grundlage für deine Ausbildung.



Und für den Fall der Fälle: Die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Südwestfalen stehen immer mit Rat und Tat zur Seite.

Quelle: HWK Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Karriere und Ausbildung