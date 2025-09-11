

Konzertabend mit Pe Werner am 29. November in der Stadthalle Winterberg im Oversum

Wenn der Winter vor der Tür steht, streut Pe Werner „Ne Prise Zimt“ in ihr hörgenussreiches Konzert-Programm. Wie passend, dass in Winterberg aktuell der Winter mit dicken Flocken Einzug hält. Schließlich tritt die bekannte Sängerin, Songschreiberin und Kabarettistin am 29. November in der Stadthalle im Oversum Winterberg auf. Beginnen wird das Konzert um 20 Uhr. Der Einlass beginnt bereits eine Stunde früher. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Tickets gibt es ab sofort bei der Tourist Information Winterberg unter www.winterberg.de/erlebnisse, bei Eventim und natürlich an der Abendkasse (VVK 31,00 Euro, AK 35,00 Euro).

Pe Werner, mit ihrem Hit „Kribbeln im Bauch“ jedem ein Begriff, widmet sich augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um die Geschenke in letzter Minute, der Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen sowie Tannenbäumen zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung. Begleitet von Peter Grabinger am Flügel schlendert sie unterhaltsam durchs Winterwunderland aus Pop, Jazz und Chanson aus eigener Feder und Weihnachtsklassikern in Pe-sonderen Arrangements.

Pe Werner im Steckbrief

Pe Werner ist Sängerin, Songschreiberin und Kabarettistin mit Wohnsitz in Köln. Die Künstlerin ist in vielen verschiedenen Genres zu Hause. Ob Theater, Philharmonie oder Kleinkunstbühne, ob mit Big Band, Symphonieorchester oder Rockformation – Pe Werner liebt die Abwechslung. Sie sagt von sich: „Ich passe in keine Schublade – ich bin eine Kommode!“

Seit ihrem Debütalbum „WEIBSBILDER“ (1989), veröffentlichte Pe Werner bis heute 17 CDs, textet und komponiert für andere Interpret*innen wie Mary Roos, Katja Ebstein, Bernd Stelter, Barbara Schöneberger, Stefan Gwildis, Mireille Mathieu u.v.a. Und sie ist aktuell mit vier verschiedenen Live-Programmen unterwegs.

Für das zweite Album „KRIBBELN IM BAUCH“ erhielt sie die Goldene Schallplatte. Weitere Auszeichnungen folgten. Unter anderem der Textdichterpreis der GEMA (Fred Jay Preis), die goldene Stimmgabel, zwei ECHOs, sowie der German-Jazz- Award für ihr Album „IM MONDRAUSCH.“ Im Jahr 2021 schrieb sie zudem die Autobiografie von Mary Roos, die unter dem Titel „AUFRECHT GEHEN – mein liederliches Leben“ im Herbst 2022 im Rowohlt Verlag erschien.