Naturstein. Garten. Lebensqualität.

Heco zeigt Ideen und Möglichkeiten für naturnahe Gartengestaltung.

Hausbesitzer und Wohnungseigentümer legen auf ihren Garten vor der Haustür, hinterm Haus oder in der Kleingartenanlage großen Wert. Jetzt im Frühjahr wird gestutzt und geputzt oder der Traumgarten für den Sommer angelegt. WOLL hat mit Thorsten Salamon (52), Geschäftsführer der Firma Heco Naturstein GmbH in Eslohe-Cobbenrode, und Betriebsleiter Christoph Keite (42) über Gartengestaltung und Natursteine gesprochen.

WOLL: Naturstein, Garten und Lebensqualität. Das sind die drei Schlagworte, die Sie in Verbindung mit Heco nennen. Was ist damit konkret gemeint?

Thorsten Salamon: Das Gestalten mit Naturstein hat eine andere Wertigkeit für die Gartenanlage und ist nachhaltiger. Naturstein kann man wiederverwenden, gestalterisch bieten sich ganz andere Möglichkeiten als mit anderen Produkten. Mit Natursteinen kann man viel herausholen, wenn man das möchte. Sie verändern sich nicht, sind von der Struktur gleich und auch die Farbe bleibt gleich.

Christoph Keite: Daher suchen wir im deutschsprachigen Raum stetig nach neuen Materialien. Dazu kommen Natursteine aus europäischen Steinbrüchen oder aus dem fernen Ausland. Jedoch können wir den Stein nicht neu erfinden. Da sind wir zum Beispiel auf neue Techniken der Oberflächenbearbeitung angewiesen.

WOLL: Gärten sind die Wohnzimmer der Städte und Orte, sogar von ganzen Regionen. Englischer Garten, die Gärten von Schlössern, Bundes-/Landesgartenschau als Stichworte. Warum?

Thorsten Salamon: Für viele Menschen ist der Garten ein Rückzugsort, um entspannt Zeit im Freien zu verbringen. Im Arbeitsleben haben die Leute durch geringere Arbeitszeiten immer mehr freie Zeit. Da will man es zu Hause schön haben und sich ein nettes Umfeld schaffen.

Christoph Keite: Während Corona, als die Leute nicht in den Urlaub fahren konnten, war zu beobachten, dass sie sich stattdessen zu Hause einen Traum erfüllen wollten. Sie haben ihren Garten neugestaltet, getreu dem Motto: Wenn ich es zu Hause schön habe, muss ich nicht weit weg fahren. Man holt sich den Urlaub nach Hause.

WOLL: Ein Stückchen Garten gehört zu jedem Haus. Sagt der Garten etwas über den Besitzer/Eigentümer aus? Wenn ja, was?

Thorsten Salamon: Klar sagt ein Garten etwas über die Besitzer aus. Aufgrund der starken Baunachfrage in den vergangenen Jahren wurden sehr viele Neugestaltungen gemacht. Es waren meist sehr junge Familien die sagten: Wir wollen einen schönen Garten haben, aber er darf nicht viel Arbeit machen. Die Gruppe der 45- bis 65 jährigen hingegen legt mehr Wert auf eine nachhaltige und natürliche Gestaltung. Sie möchten zum Beispiel eine schöne Natursteinmauer oder ein Wasserspiel haben.

Quelle: Heco

Quelle: Heco

WOLL: Was ist für die Gartenanlage und Gartengestaltung wichtig?

Christoph Keite: Es gibt Kunden, die haben bereits eine visualisierte Gartenplanung von einem Gartenplaner oder Garten- und Landschaftsbauer und Kunden, die sich zunächst umschauen wollen welche Materialien und Farben es gibt. Natürlich haben Natursteine unterschiedliche Eigenschaften, aber in erster Linie geht es dabei um die Optik. Die Farbe ist meist das Ausschlaggebende. Im Moment ist der Trend, dass die Farben wieder etwas wärmer und harmonischer werden. Terrassenplatten sind wieder eher beige-braun. Bis vor der Corona-Krise wurden vor allem graue und schwarze Steine gewünscht.

WOLL: Was erwartet Besucher/Kunden, wenn Sie zu Heco kommen? Thorsten Salamon: Wir zeigen unsere Natursteine auf verschiedenen, größeren Flächen. Pflaster und Terrassenplatten sind auf dem Boden verlegt und wir haben kleine Mustermauern gebaut.

Christoph Keite: Viele haben das Problem, dass sie sich eine Fläche oder eine Mauer auf einem Foto oder anhand eines kleinen Musterstücks nicht vorstellen können. Wenn sie hier dann die Steine sehen, dann können sie sich viel besser vorstellen wie später die Fläche oder Mauer im Garten aussehen wird. Häufig gehe ich mit den Kunden direkt auf unser Lager, nachdem wir uns die Muster angeschaut haben, damit sie sofort sehen, dass im Natursteinbereich nicht jeder Stein ist wie der andere.

WOLL: Woher kommen die Kunden, die hier in Cobbenrode die Ausstellung besuchen?

Christoph Keite: Die kommen aus einem Umkreis von bis zu 90 km. Es sind Privatkunden oder unsere Partner aus dem Garten- und Landschaftsbau.

WOLL: Natursteine sind wahre Hingucker. Welche Bedeutung haben Sie für einen Garten?

Thorsten Salamon: Natursteine sind aussagekräftig, nachhaltig und haben Ihren eigenen Charme. Andererseits ist es auch so: In einer schönen Gartenanlage kann man noch so viele Natursteine verbauen, doch ohne Pflanzen lebt der ganze Garten nicht. Das ist immer eine Wechselwirkung. Eine schöne Gartenanlage lebt davon, dass am Ende passende Pflanzen reinkommen. Ein Garten mit Naturstein, in dem nur Rasen verlegt wurde, ist dann weniger schön. Man kann viel Geld für das eine ausgeben, wenn das andere nicht da ist, wirkt es am Ende nicht.

Quelle: WOLL Magazin

WOLL: Vielen Dank, Herr Salamon und Herr Keite, für die Informationen und Ratschläge für die Gartengestaltung.