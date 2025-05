Naturparke24 – Das lange Wochenende der Naturparke in NRW

24 kostenfreie Aktivitäten in 12 Naturparken bieten spannende Erlebnisse inmitten der Natur

Zum dritten Mal laden die Naturparke in Nordrhein-Westfalen zu einem besonderen Wochenende ein: Am 24. und 25. Mai 2025 erwartet Besucherinnen und Besucher bei „Naturparke 24 – Das lange Wochenende der Naturparke in NRW“ ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. In allen zwölf nordrhein-westfälischen Naturparken stehen jeweils zwei außergewöhnliche Veranstaltungen auf dem Programm – insgesamt also 24 kostenfreie Aktivitäten für alle, die Natur hautnah erleben möchten. Dabei ermöglicht das Programm interessante Einblicke in die vielfältigen Handlungsfelder der Naturparke: ob Natur- und Umweltschutz, nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Regionalentwicklung.

Ein Wochenende voll Natur, Kultur und Entdeckungen

Das Programm an diesem Wochenende ist so bunt wie die Landschaften der Naturparke selbst. Im bundesweit größten Naturpark, dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge, erleben die Besucherinnen und Besucher tolle Begegnungen an den Seelenorten und haben die Möglichkeit, einen Wildkräuter-Kochkurs zu belegen.

Unter dem Motto „Wild & Regional“ steht am Samstag, dem 24. Mai 2025, ab 10:00 Uhr der Kochworkshop am Naturerlebnis Oelken in Lüdenscheid auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die vielfältigen kulinarischen Schätze des Naturparks Sauerland Rothaargebirge entdecken sowie in die Welt der Wildkräuter und regionalen Produkte eintauchen. Nach einer herzlichen Begrüßung und Einführung in die Philosophie der naturschutzfördernden Landwirtschaft geht es auf spannende Wildkräuter-Exkursion. Anschließend wird gemeinsam ein köstliches Menü zubereitet, das von einer Wildkräuterquiche über zartes Naturlamm im Wildkräuter-Mantel bis hin zu einem „Wie-Rhabarber-Kompott“ aus einer invasiven Staude reicht. Die Gerichte werden in geselliger Runde genossen, während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über Geschmack und Nachhaltigkeit austauschen. Die wertvollen Rezeptideen und auch Menüreste (dafür bitte Dosen einpacken!) werden mit nach Hause genommen. Marie Woeste, Regionalmanagement Märkischer Kreis, wird durch den Kochworkshop mit vielen praktischen Tipps führen.

Am Sonntag, dem 25. Mai 2025, um 14:00 Uhr, lädt der Naturpark Sauerland Rothaargebirge Besucherinnen und Besucher zu einem abwechslungsreichen Rundgang durch die attraktive Landschaft im Europäischen Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht ein. Die Exkursion steht unter dem Titel „Starke Begegnungen mit Natur und Geschichte“. Startpunkt der rund zwei Kilometer langen Führung ist das Museum PastorenScheune, Grimmestraße, Medebach-Düdinghausen. An vier Stationen wird das Verhältnis des Menschen zum Leben in der Gemeinschaft, zur Umwelt, Erdgeschichte und Weltall, zum Glauben und zur Kunst behandelt. Orte des Innehaltens sind dabei das Freistuhldenkmal in der Landschaft (Seelenort), die Steinbruchwand, der Kreuzberggipfel mit Kapelle und die denkmalgeschützte neugotische Kirche des Ortes Düdinghausen. Bei der anschließenden Einkehr im Museumscafé der Pastorenscheune erwarten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herrlich duftende Waffeln! Begleitet wird die Führung durch den zertifizieren Natur- und Landschaftsführer Horst Frese und die Künstlerin Karen Hertzog-Frese.

All dies und die weiteren Aktionen der übrigen Naturparke in NRW machen deutlich: Das Programm des langen Wochenendes der Naturparke bietet besondere Natur- und Kulturerlebnisse für Alt und Jung, Groß und Klein! Es zeigt, dass auch der Blick über die Grenzen der eigenen Region hinaus lohnt, denn in allen zwölf NRW-Naturparken gibt es attraktive Destinationen zu entdecken. Einen Überblick über alle Veranstaltungen bietet die Website www.naturparke24.de

Im Zeichen von Natur- und Klimaschutz

Getragen wird die Veranstaltung von der Koordinierungsstelle der Naturparke in NRW, die die Naturparke mit gebündelter Kompetenz und Expertise bei ihrer Arbeit unterstützt. Die Koordinierungsstelle wird vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr gefördert. Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, begrüßt das Anliegen: „Unsere Naturparke in NRW zeigen, wie eng Natur und Kultur in Nordrhein-Westfalen miteinander verwoben sind. Es ist wichtig, diese wertvollen Landschaften zu erhalten, weiterzuentwickeln und vor allem auch erlebbar zu machen. Mit Veranstaltungen wie Naturparke 24 können wir zeigen, dass Naturschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist.“