Naturparke in Südwestfalen wollen Naturräume auf besondere Art erlebbar machen

Freuen sich über den Förderbescheid für ihr Projekt „Entdeckerorte – Naturerleben für die Jüngsten“ (v.r.n.l.) Vorsitzender Bernd Fuhrmann, Ministerin Mona Neubaur, Geschäftsführer Detlef Lins

Große Freude bei den Verantwortlichen der heimischen Naturparke: Im Rahmen eines Be- suchs von Mona Neubaur, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Ener- gie, in Werl nahmen die Verantwortlichen den begehrten Förderbescheid über rund 700.000 Euro für das Projekt „Entdeckerorte – Naturerleben für die Jüngsten“ an. Ziel des Projektes ist es, einzelne Naturräume als Anlaufstellen für junge Familien in den drei Naturparke Sauerland Rothaargebirge, Arnsberger Wald und Diemelsee zu entwickeln und überregio- nal sichtbar zu machen. Gefördert wird das Projekt über den Aufruf „Erlebnis.NRW“ inner- halb des EFRE- Programms NRW.

„Wir möchten mit unserem Projekt einen niederschwelligen Zugang zu Natur und Landschaft er- möglichen und besondere Naturräume im Naturparkgebiet erlebbar machen“, erläutert Bernd Fuhrmann, Vorsitzender des Naturparks Sauerland Rothaargebirge, die Hintergründe. Auf diese Weise wollen die Verantwortlichen dem zunehmenden Bedürfnis nach naturnahen Angeboten in noch höherem Maße als bislang gerecht werden. Verknüpft wird das Vor-Ort-Erlebnis mit einer digitalen Vermittlung von regionalen und lokalen Bildungsinhalten zu Natur und Kultur.

Das Projekt ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Ende 2019 beschlossenen Naturparkplans im Bereich „Umweltbildung“. „Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge versteht sich als Mitmach- Naturpark, der mit seinen Angeboten dazu animiert, in Entdecker-Manier die heimische Flora und Fauna kennenzulernen“, so Fuhrmann weiter. „Dies gilt genauso für unsere engagierten südwest- fälischen Partner von den Naturparken Arnsberger Wald und Diemelsee.“ Der Aspekt der Wis- sensvermittlung stehe hier besonders im Fokus, um Menschen für einen bewussten Umgang mit der Natur zu sensibilisieren.

Detlef Lins, Geschäftsführer des Naturparks Sauerland Rothaargebirge erklärte zum weiteren Verfahren: „Wir werden nun alle 43 Mitgliedskommunen anschreiben und um kreative Vor- schläge geeigneter Flächenareale bitten. Nach Auswahl durch eine Fachjury werden die prämier- ten Entdeckerorte baulich umgesetzt.“