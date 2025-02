Naturpark Sauerland Rothaargebirge erfolgreich beim Landeswettbewerb der Naturparke in NRW

Verein erhält Einzelförderung für das Projekt „Naturpark-Dörfer“

Freudige Kunde aus Düsseldorf: Das Projekt „Naturpark-Dörfer“ des Naturparks Sauerland Rothaargebirge erhält im Rahmen des Landeswettbewerbs „Naturpark.2027.NRW“ eine wichtige Förderung. Insgesamt 180.800 Euro erhält der Naturpark durch das Land NRW! „Die Förderung ermöglicht uns eine weitere und zielgerichtete Weiterentwicklung unseres Naturparks Sauerland Rothaargebirge, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Dörfern, die unseren Naturpark ausmachen. Genau darum geht es – die Ortschaften in unserem Naturpark sollen von unserem Projekt nachhaltig profitieren“, freut sich der Vorsitzende des Trägervereins, Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann. „Die Idee mit den Menschen vor Ort gemeinsam etwas für Natur und Umwelt zu bewegen, entspricht genau unserer Vorstellung vom Mitmach-Naturpark“, ergänzt Geschäftsführer Detlef Lins.

Die offizielle Übergabe des Förderbescheides erfolgte gestern im Umweltministerium in Düsseldorf. Bei der Förderung handelte es sich um die zweithöchste Einzelförderung im gesamten Wettbewerb, an dem sich in diesem Jahr acht Naturparke beteiligten.

Idee des Wettbewerbs ist es, die Vielfalt und das verborgene Wissen in den zahlreichen Dörfern im gesamten Naturpark für niederschwellige Beiträge zum Klima- und Artenschutz in Wert zu setzen. Es soll ein Partnerschaftsmodell von Naturpark und Dorf entwickelt werden, das die Blaupause für eine bundesweite Auszeichnung von Naturpark-Dörfern sein kann.

Der Landeswettbewerb „Naturpark.2027.NRW“ wird alle drei Jahre vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ausgelobt und ist mit einer Millionen Euro dotiert. Von den insgesamt zwölf Naturparken in NRW haben sich in diesem Jahr acht beworben. Die Auswahl der siegreichen Beiträge erfolgt stets durch eine namhaft besetzte Jury.