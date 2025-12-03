In Arnsberg beginnen und kreuzen sich viele Wanderwege

Die Stadt Arnsberg liegt in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Der Naturpark Arnsberger Wald ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet. Daher prägen weitläufige Waldflächen das Bild der Stadt und ihrer Umgebung.



Der Naturpark lädt mit seinem gut erschlossenen Wanderwegenetz zum Naturgenuss ein. In Arnsberg beginnen und kreuzen sich zahlreiche Wanderwege. Einige davon stellen wir hier vor.



Kurfürstlicher Thiergarten Arnsberg



Der zwölf Kilometer lange Themenweg „Kurfürstlicher Thiergarten Arnsberg“ dokumentiert die geschichtliche Entwicklung im Stadtteil Alt-Arnsberg und macht diese an rund 40 Erlebnisstationen sichtbar. So erhält man einen Einblick in die 800-jährige Entwicklung des „Kurfürstlichen Thiergartens“ und seine Bedeutung in damaliger Zeit. Es handelt sich um einen kulturhistorischen Themenweg durch den Wald, der sich wie ein offenes Geschichtsbuch entfaltet. Der empfohlene Einstieg in diesen Wanderweg befindet sich an der Jägerbrücke/Wennigloher Straße.



Die WaldKulTour „Kloster Rumbeck“ führt durch die ehemaligen Klosterwälder und erläutert an 17 Stationen Relikte aus der Zeit der Klosternutzung, die bis heute in der Natur zu finden sind. Startpunkt des Rundwanderwegs, der durch das romantische Naturschutzgebiet Mühlbachtal im Arnsberger Wald führt, ist das Kloster Rumbeck. Hier schufen die Schwestern des Prämonstratenserordens im Laufe von über 700 Jahren eine Infrastruktur, die es ermöglichte, mit und von der Natur zu leben. Einige Relikte aus dieser Zeit sind noch heute erkennbar, wie zum Beispiel Fischteiche.

Panoramawege



Im Stadtgebiet Arnsberg gibt es auch einige schöne Panoramawege: So erstreckt sich der Panoramaweg Oeventrop über 16 Kilometer und bietet wunderbare Aussichten über die Hügel des Sauerlandes. Wanderer werden mit herrlichen Blicken auf das Dorf Oeventrop, ins Ruhrtal und stellenweise bis tief ins Sauerland hinein verwöhnt.



Knapp 20 Kilometer lang ist die Arnsberger Aussichtsroute, ein Rundwanderweg, der sich einmal um die Stadt Arnsberg schlängelt. Das Besondere an dieser Route ist ihre Nähe zur Stadt. Sie bietet nicht nur wunderbare Aussichten auf Stadt und waldreiches Umland, sondern zugleich auch spannende Einblicke in die Geschichte und die moderne Entwicklung Arnsbergs.



Auch auf dem 10,5 Kilometer langen Panoramaweg Herdringen kommt man auf seine Kosten. Der Ort Herdringen wurde erstmals um 860 urkundlich erwähnt und liegt auf einer Hauptterrasse, 60 Meter hoch über dem Ruhrtal, am Fuße bewaldeter Berghänge. Die alte Salzstraße von Werl nach Attendorn führt hindurch. Dieser Panoramaweg bringt Wanderern den Ort und die Landschaft näher.