Naturgenuss pur und höchste Standards: Kneipp WanderWeg Olsberg vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnet

Das haben die Macherinnen und Macher jetzt sogar schriftlich: Zum sechsten Mal in Folge ist der Kneipp WanderWeg Olsberg als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnet worden.

Auf dem knapp 40 km langen Weg tauchen Wanderer auf der Strecke tief in die abwechslungsreiche Kulisse des Sauerlands ein. Entlang der naturnahen Routenführung laden sechs natürliche Wassertretstellen – idyllisch im Wald gelegen und von klaren Bächen gespeist – zur erfrischenden Pause ein.

In der Travel & Nature Halle der Caravan Salon Düsseldorf nahm Tobias Eisenhut, Geschäftsführer der Tourismus Brilon Olsberg GmbH, die begehrte Auszeichnung in Empfang. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des Kneipp WanderWegs Olsberg. Diese besondere Qualität ist vor allem dem erfolgreichen Zusammenspiel aller Beteiligten aus Tourismus, Forst und der Stadt Olsberg zu verdanken. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass der Weg seinen hohen Qualitätsstandard bewahrt und Wanderinnen und Wanderer weiterhin ein besonderes Erlebnis bietet“, so Tobias Eisenhut.

Die offizielle Auszeichnung ist auch Voraussetzung für die Mitgliedschaft in den „Sauerland-Wanderdörfern“ des Sauerland-Tourismus e.V. Nur Orte mit ausgezeichneter Wanderinfrastruktur entwickeln hier gemeinsam Projekte und Marketingaktivitäten.