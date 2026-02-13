Naturangebote für Jugendliche aus LWL-Einrichtungen

Einzigartiges Projekt im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge

Geschäftsführer Detlef Lins vom Naturpark Sauerland-Rothaargebirge erinnert sich noch gut an den Start des einzigartigen Projekts „Naturerlebnisse für Alle“. Am Anfang stand Marvin Krampe aus Attendorn. Er hatte zunächst eine Ausbildung in einer stationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche gemacht und kam später als Praktikant zum Naturpark.



Der Praktikant hatte darauf hingewiesen, dass viele Jugendliche in solchen Einrichtungen deutlich weniger Möglichkeiten haben, die Natur zu erleben. „Es ist uns im Naturpark ein zentrales Anliegen, den Zugang zur Natur für alle Bevölkerungsgruppen zu fördern – besonders für Familien, Kinder und Jugendliche. Deshalb haben wir intensiv beraten, wie wir speziell für Kinder und Jugendliche aus stationären Einrichtungen passende Naturerlebnisangebote schaffen können“, so Lins.



„Naturerlebnisse für Alle“

Das Ergebnis ist das Projekt „Naturerlebnisse für Alle“, das in diesem Jahr gestartet ist und vom LWL-Naturfonds mit 43.000 Euro gefördert wird. Der Naturpark organisiert die Exkursionen in der Natur; auch Reisekosten können bei angemessenem Aufwand übernommen werden. Da die meisten Einrichtungen den Transport ihrer Kinder und Jugendlichen selbst mit eigenen Fahrzeugen organisieren, kann das Projekt auch 2026 fortgeführt werden. Bislang wurden im Rahmen des Projekts rund 30 Exkursionen mit etwa 210 Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Einrichtungen durchgeführt.



Lins: „Anfang des Jahres fehlten uns geeignete Programme, die auf die besonderen Bedürfnisse und Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Kinder- und Jugendwohngruppen zugeschnitten sind. Gemeinsam mit Partnern aus der Region und Fachkräften aus den Einrichtungen haben wir deshalb im Frühjahr in allen Kreisen des Naturparks Workshops durchgeführt, um nachhaltige Angebote und Naturabenteuer zu entwickeln. Insgesamt nahmen 75 Personen an den Workshops in den vier Kreisen teil. Das Ergebnis war ein umfangreicher Angebotskatalog mit vielfältigen Möglichkeiten, die Natur zu entdecken: von Waldexpeditionen bis zu kreativen Naturwerkstätten.“

Quelle: Naturpark Sauerland Rothaargebirge

Die Programme testen

Ab dem Sommer konnten Kinder und Jugendliche aus zahlreichen Wohngruppen die entwickelten Programme ausprobieren. Die ersten Naturerlebnisse fanden mit großer Begeisterung statt. Beim Sammeln, Zubereiten und Probieren von Wildkräutern, beim Aufbau eines eigenen Bienenvolks gemeinsam mit einem Imker, beim Besuch und Mithelfen auf dem Bauernhof oder beim Wandern mit Lamas – überall waren sie ganz nah dran.



Geschäftsführer Lins: „Die Rückmeldungen zeigen, wie sehr die Kinder und Jugendlichen von diesen besonderen Erfahrungen profitieren. Die Exkursionen kommen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut an. Und ich bin froh, dass das Projekt verlängert wird und die Kinder und Jugendlichen aus den stationären Einrichtungen auch 2026 die Möglichkeit haben, nicht zuletzt dank unseres ehemaligen Praktikanten, unvergessliche Abenteuer im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge zu erleben.“



