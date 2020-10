Naturalistische Stillleben und technische Installationen im Kontrast

Eine kontrastreiche Ausstellung. Ohne lange Zwischenpause öffnet das kunsthaus alte mühle erneut seine Türen für besondere Kunst. Dieses Mal stellen zwei Künstler aus, die von ihrem Kunststil aus betrachtet nicht unterschiedlicher sein könnten. Unter dem Titel „Malerei — Objekte — Installationen“ zeigen Michael Lauterjung und Alexander Freund ab dem 25. Oktober ihre Werke in Schmallenberg. Am heutigen Samstag sind Interessierte zur Eröffnung um 17:00 Uhr herzlich eingeladen.

Michael Lauterjung malt und zeichnet naturalistische Stillleben und https://www.facebook.com/Licht-Klang-Raum-Zeit-Alexander-Freund-504361292955187/Alexander Freund erstellt Objekte und technische Installationen. „Wir wollten dieses Mal zwei Künstler zeigen, deren Arbeiten im starken Kontrast stehen. Trotz der stilistischen Unterschiede ergänzt sich die Ausstellung wunderbar zu einem kompletten Ganzen.“, betont Kuratorin Christiane Kellersmann und lädt Besucher*innen dazu ein, sich selbst ein Bild davon zu machen. Denn trotz der unterschiedlichen Kunststile verbindet beide eines: die Begegnung mit Alltagsgegenständen.

Quelle: kunsthaus alte mühle Lauterjung: Nougat – Mischtechnik auf Holz

Von Michael Lauterjung, der in Cammin bei Rostock lebt und arbeitet, sind ernste und ironische Werke von Dingen des alltäglichen Lebens zu sehen. Ein Apfel, ein Paar Schuhe oder ein Regenmantel. Es sind keine klassischen Stillleben, die üppige Blumensträuße oder volle Obstschalen zeigen, sondern minimalistische Darstellungen von z.B. einer Apfelhälfte, die ohne jegliches Beiwerk auskommt.

Alexander Freund aus Bad Fredeburg studierte nach einer Lehre als Kunstschmied an der Kunstakademie in Maastricht in den Niederlanden. Der Bildhauer zeigt raumgreifende Arbeiten und setzt Licht, Stahlblech, Kupfer, Magneten und Holz ein – Materialien, die dem Betrachter nicht fremd sind. „In einer Installation formt er das Licht von Leuchtstoffröhren in Klang und Ton um oder er nutzt Klebestreifen, um Texte von Bibelseiten abzunehmen, die er dann laborgleich unter Glasplatten fixiert.“, erzählt Kellersmann.

Quelle: kunsthaus alte mühle Zwei Künstler im Kontrast. Michael Lauterjung und Alexander Freund stellen ab dem 25. Oktober 2020 im kunsthaus alte mühle aus.

Die Ausstellung wird am Samstag den 24. Oktober um 17.00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind eingeladen, dem Werkgespräch zwischen Rikarde Riedesel, Abteilungsleiterin Kultur der Stadt Berleburg, und den beiden Künstlern Michael Lauterjung sowie Alexander Freund beizuwohnen.



Am Sonntag den 25. Oktober und den 15. November, jeweils um 15.00 Uhr, findet eine 45-minütige Führung durch die Ausstellung statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,- €. Für die Kunstvermittlung für Schulen und Kindergärten vom 16. bis 20. November wird um eine Anmeldung unter mobil: 0151 – 154 187 83 gebeten.

Öffnungszeiten: Malerei — Objekte — Installationen, 24. Oktober – 22. November 2020, donnerstags bis sonntags, 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kontakt: kunsthaus alte mühle e.V., Unter der Stadtmauer 4, 57392 Schmallenberg, Tel.: 0160 – 816 77 88, www.kunsthaus-alte-mühle.de, Parkmöglichkeiten sind am Friedhof vorhanden.