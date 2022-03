Natur und Holidays im Sauerland

Das Sauerland gilt als die versteckte Perle Deutschlands, wenn wir an die Landschaft und Ferien denken. Urlaub im Sauerland? Da denken die meisten doch eher an die Strände an der Nord- und Ostsee oder die Bayerischen Alpen. Völlig zu Unrecht, wie wir meinen. Zum Beispiel laden unzählige romantische Ferienorte in der malerischen Region Naturpark Sauerland Rothaargebirge zum Urlaub in der freien Natur ein.



Gerade Menschen, die im Urlaub Ruhe und Erholung statt überfüllter Ferienorte oder Freizeitparks suchen, laden wir ein, unsere wundervolle Region zu entdecken. Nicht nur im Sommer, sondern auch in der Übergangszeit oder im Winter gibt es vieles zu Erwandern. Mit der richtigen Outdoorkleidung aus atmungsaktiven, wasserabweisenden Materialien sind Sie auch in der jetzigen Jahreszeit bestens vorbereitet für erholsame Tage in der Natur. Auch andere nützliche Ausrüstung und Accessoires für Urlaub und Alltag lassen sich oft mit attraktiven Rabatten über Gutschein-Portale finden. Das ist übrigens auch eine gute Geschenkidee für Ihre Lieben zu jeder Gelegenheit!



Ob zu Fuß auf Wanderwegen oder per Rad auf einem der zahllosen Radwanderwege des Sauerlands – frische Luft und gesunde Erholung sind garantiert. Berühmt ist der Sauerlandradring. Insgesamt 84 Kilometer verbinden die traditionsreiche Gemeinde Finnentrop, das mitten in den Wäldern liegende Eslohe, den vielseitigen Ort Lennestadt und das landschaftlich traumhaft liegende Schmallenberg miteinander. Sie haben Gelegenheit, das Sauerland auf alten Bahntrassen zu entdecken. Der Großteil des Rundwanderwegs diente nämlich einstmals den Gleistrassen der alten Dampfloks als Unterlage. Heute schnaufen dagegen tausende von Radlern jedes Jahr um die Wette, obwohl – ehrlich gesagt – die bequem angelegten Radwege bequem zu erradeln sind.

Landschaften für einen erholsamen Urlaub

Die 16 Ortschaften der Region Sundern am Sorpesee werden von ihren Einwohnern „Juwelen“ genannt, völlig zu recht. Als Paradies für Wassersportler dank seines schönen Stausees und Dorado für Wanderer, unter anderem dem Sauerländer Siebengebirge, machte sich Sundern einen Namen unter den vielen Urlaubsregionen des Sauerlands. Wasser und Hügel geben sich auch die Hand im bekannten Naherholungsgebiet Schalsmühle. Beidseitig des Flusses Volme erstrecken sich bewaldete Hänge und grüne Hochflächen und bieten Natur, soweit das Auge reicht.



Erwähnenswert als Urlaubsziel ist auch das Bergdorf LiebesGrün. Bereits acht Mal in Folge erhielt diese Feriensiedlung den Holiday Check Award mit einem stolzen ersten Rang im Gesamtranking in Nordrhein-Westfalen. Die Häuser ganz aus Holz fügen sich harmonisch in die Natur ein und bieten die ideale Kulisse für einen ruhigen Familienurlaub.

Sauerländer Kultur und Lebensart

Wir, die Sauerländer, sind stolz auf unsere traditionsreiche Kultur. Die historischen Orte mit Ihren alten Fachwerkgebäuden oder antike Gemäuer wie die Burg Altena sind Zeugen der langen Geschichte des Sauerlands. Sie laden zu Ausflügen mit der ganzen Familie ein, zu einer Zeitreise in vergangene Jahrhunderte. Mittelalterliche Festungsmauern wechseln sich mit romantischen Fachwerkdörfern ab, von denen viele heute kleine, gemütliche Restaurants beherbergen.



Womit wir bei den kulinarischen Spezialitäten unserer Region sind. Kartoffeln und Fleischgerichte bestimmen den Speiseplan und vereinen sich zum Beispiel im wohl bekanntesten südwestfälischen Gericht, der Potthucke: dies ist ein Kartoffelteig, der mit Fleisch gefüllt ist. Wurstspezialitäten stehen ebenfalls ganz oben auf dem Speiseplan. Nicht zu vergessen ist der Pumpernickel, ein besonders nahrhaftes, leicht süßliches Schwarzbrot, das auf keiner Ihrer Ausflüge als Wegkost fehlen darf.