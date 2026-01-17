Natur, Panorama und frische Bergluft

Wandern in Winterberg

Winterberg ist keineswegs nur ein Ziel für Wintersportler. Die idyllische Mittelgebirgslandschaft lädt das ganze Jahr über zum Wandern ein. Umgeben von Wäldern, klaren Bächen und sanften Höhen bietet die Region abwechslungsreiche Wege für jede Kondition. Von gemütlichen Spaziergängen bis zu sportlichen Bergtouren findet hier jeder die passende Route.



Auf dem Rothaarsteig – dem Weg der Sinne



Der bekannteste Wanderweg der Region ist der Rothaarsteig, der von Brilon bis Dillenburg führt und direkt durch Winterberg verläuft. Auf der Etappe von Winterberg nach Schanze zeigt sich das Sauerland von seiner schönsten Seite: dichte Wälder, weite Ausblicke und stille Quellen begleiten Wanderer auf etwa 17 Kilometern. Besonders beeindruckend ist der Abschnitt rund um den Kahlen Asten, den zweithöchsten Berg Nordrhein-Westfalens. Hier lohnt sich ein Stopp am Aussichtsturm, um den Blick über das Rothaargebirge schweifen zu lassen.



Rund um den Kahlen Asten – der Kahler Asten-Steig



Ein Highlight für Tageswanderer ist der Kahler Asten-Steig, ein 16 Kilometer langer Rundweg, der direkt in Winterberg startet. Er führt über Bergwiesen, durch stille Wälder und vorbei an der Hochheidefläche des Kahlen Asten. Im Spätsommer blüht hier die Heide in leuchtendem Lila – ein unvergessliches Naturschauspiel. Unterwegs laden Hütten und Rastplätze zum Verweilen ein, und der Naturlehrpfad vermittelt interessante Einblicke in Flora und Fauna.



Auf der Winterberger Hochtour unterwegs



Wer eine längere Tour plant, sollte die Winterberger Hochtour ins Auge fassen. Der 82 Kilometer lange Rundweg verbindet die schönsten Aussichtspunkte und Dörfer der Region. Besonders reizvoll ist die Etappe von Altastenberg über Neuastenberg zurück nach Winterberg: sanfte Anstiege, herrliche Panoramen und charmante Fachwerkhäuser prägen das Landschaftsbild.



Natur erleben mit der Familie



Auch Familien kommen auf ihre Kosten. Der kurze Naturerlebnispfad an der Lennequelle ist ideal für Kinder. Auf rund drei Kilometern erfährt man Spannendes über Tiere, Pflanzen und Geologie – und kann am Ursprung der Lenne ein kleines Picknick genießen – entsprechend warm angezogen und mit einer Thermoskanne Tee geht das auch im Winter.



Entspannte Spaziergänge, anspruchsvolle Höhenwege, stille Waldpfade oder weite Ausblicke, ob im Sommergrün oder unter einer Schneedecke – Winterberg bietet zu jeder Jahreszeit ganz besondere Wandererlebnisse. (sn)

