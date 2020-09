Natur-Erlebnisse, Lörmecketurm und Hochmoor sind die Highlights

Warstein, 11. September 2020. Im Wald den Alltag vergessen heißt es am Samstag, 19. September, für die 50 Teilnehmenden des diesjährigen WDR-Wandertags, der in der PEFC-Waldhauptstadt Warstein 2020-21 stattfindet. „Auf der elf Kilometer langen Strecke vermitteln erfahrene Wanderführer spannende Informationen rund um die Themen PEFC-Waldhauptstadt 2020-21, Waldsterben und Wild“, erläutert Jeroen Tepas, Leiter Stadtmarketing. Bereits im Vorfeld hat sich ein Team aus Forst und Stadtmarketing mit Beate Schmies vom WDR Siegen auf den Weg gemacht und die geplante Route erwandert.

Seit vielen Jahren veranstaltet der WDR regelmäßig Wandertage. Die Entscheidung für den Wanderort fiel diesmal nicht schwer: Die Stadt Warstein trägt den Titel PEFC-Waldhauptstadt, unter anderem, weil sie seit fast 30 Jahren naturnahe Waldwirtschaft betreibt. Zudem gibt es aktuell – auch aufgrund der so genannten „Borkenkäfer-Kalamität“ – viel zu berichten.

Als Vorbereitung auf den Wandertag sind Edgar Rüther, Sachgebietsleiter Forst, sowie vom Stadtmarketing Sabrina Schrage und Jeroen Tepas mit Hund Peppa gemeinsam mit Beate Schmies die Strecke im Naturpark Arnsberger Wald abgegangen. Beate Schmies: „Mich hat die abwechslungsreiche Landschaft begeistert: Von dichten Nadelwäldern über völlig abgeholzte Bereiche, Kyrill-Flächen mit jungem Mischwald bis hin zu Laubwäldern, die ja ursprünglich für das Sauerland sind, haben wir so viel gesehen.“

Der WDR-Wandertag in der PEFC-Waldhauptstadt Warstein verspricht eine abwechslungsreiche Tour durch den Naturpark Arnsberger Wald. Hier: Station am Hochmoor Moosbruch. Foto: Sabrina Schrage

Am Wandertag werden die Teilnehmenden in Gruppen eingeteilt, die von insgesamt sechs heimischen Wanderführern begleitet werden. Eine Gruppe wird dabei während der ganzen Wanderung von einem Kamerateam des WDR begleitet. Neben den vielen Natur-Erlebnissen gelten der Lörmecketurm, das Hochmoor, der Stimmstamm und das Bilsteintal als Höhepunkte der fast dreistündigen Tour. „Aber selbstverständlich wird es auch Pausen geben, beispielsweise, um das Lunchpaket zu öffnen oder auf den Lörmecketurm zu steigen und die einmalige Aussicht bis in die Börde und tief ins Sauerland zu genießen. Dort sind wir mit 581 Meter über NN am höchsten Punkt des Kreises Soest“, meint Jeroen Tepas.

Nach der Tour gibt es ein gemeinsames Essen in der Waldwirtschaft, anschließend haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, eine Führung durch die Bilsteinhöhle mitzuerleben. Jeroen Tepas: „Ich hoffe, dass alle Teilnehmenden am WDR-Wandertag diesen Kurzurlaub im Sauerland und im Herzen des Naturparks Arnsberger Wald genießen und vielleicht auch wiederkommen, um die vielen weiteren Möglichkeiten unserer Region zu erkunden.“

Ausgestrahlt werden die Berichte über den Wandertag am Montag, 21. September in der Lokalzeit Südwestfalen, landesweit in der TV-Sendung „Hier und Heute“ und im Radiosender WDR 4.

Fotos: Sabrina Schrage

BU1: Auf den Spuren des WDR-Wandertages: (v.l.) Stadtmarketingleiter Jeroen Tepas, Beate Schmies vom WDR, Edgar Rüther vom Forst mit seiner Frau

BU2: Der WDR-Wandertag in der PEFC-Waldhauptstadt Warstein verspricht eine abwechslungsreiche Tour durch den Naturpark Arnsberger Wald. Hier: Station am Hochmoor