Natur direkt vor der Haustür

Wandern in Meschede

Wenn es im Sauerland nach Frühling riecht, dann lohnt es sich, endlich wieder die Wanderschuhe zu schnüren. Meschede und seine unmittelbare Umgebung bieten abwechslungsreiche Wege, stille Wälder und Wasserlandschaften, die ideal für Spaziergänge, Familienausflüge oder längere Touren in der Natur sind.



Rund um den Hennesee

Ein Klassiker unter den Wanderungen ist die Runde um die Hennetalsperre. Auf etwa 14 Kilometern lässt sich das Wasser in Kombination mit Wald und Wiesen entdecken. Kleine Stege und Aussichtspunkte laden immer wieder zum Innehalten ein, und Vogelstimmen begleiten die Wanderer durch die abwechslungsreiche Landschaft. Für Familien eignet sich besonders der SinnePfad: Auf vier Kilometern erwarten die Besucher interaktive Stationen, die Natur mit allen Sinnen erlebbar machen.



Kultur und Panorama verbinden

Auch Kultur lässt sich beim Wandern in Meschede erleben. Der Wogenweg am Hennesee etwa zeigt entlang des 2,7 Kilometer langen Pfades Gedichte auf Stelen – ein besonderer Mix aus Natur und Literatur. Wer die Höhen rund um Meschede erkunden möchte, findet auf dem Mescheder Höhenwanderweg abwechslungsreiche Etappen durch die Ortsteile Erflinghausen, Grevenstein oder Freienohl, mit herrlichen Ausblicken über das Ruhrtal und die umliegenden Wälder. Einzelne Abschnitte lassen sich ganz nach Kondition und Lust auswählen.



Kleine Auszeiten und Entdeckungen

Für Wanderer, die Geschichte und Natur kombinieren möchten, bieten Themenwege wie der Kapellenrundweg durch die Caller Schweiz oder der Bierbrau-Wunderweg in Grevenstein spannende Abwechslung. Schritt für Schritt lassen sich auf diesen Strecken versteckte Kapellen, Bäche oder historische Orte entdecken.



Wandern in Meschede bedeutet: Bewegung an der frischen Luft, Ruhe genießen und die Vielfalt des Sauerlands direkt vor den Toren der Stadt zu erleben. Ob kurze Runde am See oder Tageswanderung über Höhenzüge – hier findet jeder seinen Weg, die Natur zu entdecken und eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen. (sn)



Perfect ontspannen rond

Hennesee bij Meschede

In de ontluikende lente is het voor wandelaars en fietsers genieten aan de Hennesee ten zuiden van Meschede. Een klassieker voor beide groepen is de 14 km lange ronde rond dit stuwmeer, waar het genieten is van het water in combinatie met de bossen en weilanden. Er zijn diverse kleine vlonders en uitzichtpunten om te genieten van de omgeving. Wandelaars ontdekken graag de kapellenweg door de “Caller Schweiz” of het brouwerij-wandelpad in Grevenstein, waar de brouwerij Veltins is gevestigd. Mountainbikers zijn actief in het Bike-Park Meschede, recreatieve fietsers verkennen de SauerlandRadring, de RuhrtalRadweg die langs de Ruhr in Meschede loopt of de Ruhr-Sieg-Radweg die beide rivieren verbindt. (TB)