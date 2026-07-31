Natürlich erfrischen in Saalhausen

Naturfreibad Saalhausen als Aushängeschild eines modernen Luftkurortes

Zwischen grünen Hügeln und frischer Sauerländer Luft liegt ein Freibad, das bewusst andere Wege geht: Das Naturfreibad in Saalhausen verbindet Badevergnügen mit Nachhaltigkeit, ganz ohne Chlor und chemische Zusätze. Für viele Gäste ist genau das der Grund, gezielt nach Saalhausen zu kommen. „Das Besondere an unserem Naturfreibad ist die naturnahe Gestaltung und die komplett ökologische Wasseraufbereitung“, erklärt Nico Kreft, Vorstandssprecher des Naturfreibades Saalhausen. Das Wasser stammt aus einem eigenen Brunnen in unmittelbarer Nähe des Freibades.



Baden ganz ohne Chlor

Während klassische Freibäder auf chemische Reinigung setzen, funktioniert die Wasseraufbereitung in Saalhausen auf natürliche Weise. Ein biologisch-mechanisches Filtersystem reinigt das Wasser über zwei Filterteiche, in denen Mikroorganismen und Wasserpflanzen Schadstoffe abbauen. Eine vorgeschaltete Filterkerze hält grobe Schmutzpartikel zurück. Die Wasserqualität wird täglich kontrolliert und regelmäßig von einem anerkannten Labor überprüft. Für Badegäste bedeutet das nicht nur ein angenehmeres Badegefühl, sondern auch gesundheitliche Vorteile für das Immunsystem. Haut- und Augenreizungen durch Chlor entfallen vollständig. Mit Wassertemperaturen zwischen 20 und 22 Grad bietet das Naturfreibad zudem eine natürliche Erfrischung an heißen Sommertagen.



Ehrenamt trägt das Naturfreibad

Entstanden ist das Naturfreibad Anfang der 2000er Jahre, nachdem der Weiterbetrieb des damaligen Freibades wirtschaftlich schwierig geworden war. Engagierte Bürger gründeten den Verein Naturerlebnisbad Saalhausen e.V. und entwickelten gemeinsam mit der Stadt Lennestadt ein neues Konzept. Heute kümmern sich ein vierköpfiges Vorstandsteam und rund 15 Helfer um Betrieb und Instandhaltung. Auch künftig soll das Bad weiterentwickelt werden. Derzeit werden Duschen und Umkleiden modernisiert, im kommenden Jahr ist die Sanierung des Kinderbeckens geplant. „Außerdem versuchen wir, den Fokus des Bades noch mehr auf das Thema Kneipp zu legen, um die Entwicklungen im Ort in diese Richtung weiterhin aktiv zu unterstützen“, erklärt Kreft.



Für Nico Kreft steht fest, wohin sich Saalhausen entwickelt: „Der Umbau des Kurparks zum TalVital und auch der Status als Kneippkurort haben merklich dazu beigetragen, dass sich Saalhausen zu einem modernen und nachhaltigen Erholungs- und Freizeitstandort entwickelt hat. Die vielen Wander- und Spazierwege, das Hotel- und Gastronomieangebot sowie das Naturfreibad Saalhausen ergänzen das Gesamtangebot und tragen zur Attraktivität des Ortes für die Gäste bei.

Openluchtbad Saalhausen

werkt volkomen natuurlijk

Een geheime tip is het “Naturfreibad” in Saalhausen in de gemeente Lennestadt. Het verbindt zwemplezier met duurzaamheid, dus zonder chloor en chemische stoffen. Het water voor dit openluchtzwembad komt uit eigen bronnen in de onmiddellijke omgeving. Een biologisch-mechanisch filtersysteem reinigt het via twee filtervijvers, waarin micro-organismen en waterplanten schadelijke stoffen afbreken. Een ander filter haalt grotere verontreinigingen uit het water. De waterkwaliteit wordt dagelijks gecontroleerd en regelmatig door een laboratorium onderzocht (TB).