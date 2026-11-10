Nationalpark am Rothaarsteig? Holzindustrie warnt vor Folgen für Sauerland und Wittgenstein

Am Freitag entscheidet der Kreistag Siegen-Wittgenstein über die Bewerbung für einen Nationalpark am Rothaarkamm. Der Branchenverband befürchtet, dass den heimischen Betrieben langfristig weniger Holz zur Verfügung steht.

Am Freitag, 13. November, soll der Kreistag Siegen-Wittgenstein über eine Bewerbung für einen Nationalpark am Rothaarkamm entscheiden. Vor der Abstimmung hat der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH) Stellung bezogen. Er fordert den Kreistag auf, die Bewerbung abzulehnen.

Am Rothaarkamm gibt es bereits Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie europäische FFH-Schutzgebiete. Welchen zusätzlichen Nutzen ein Nationalpark für den Naturschutz bringen würde, ist aus Sicht des Verbandes offen. Der DeSH setzt auf eine aktive Bewirtschaftung, um die Wälder widerstandsfähiger gegen Trockenheit, Schädlinge und Extremwetter zu machen. Strengere Vorgaben für forstliche Eingriffe könnten diesen Waldumbau nach Einschätzung des Verbandes erschweren.

Weniger Holz für Betriebe in der Region befürchtet

Der Verband sieht auch Folgen für die heimische Holzwirtschaft. Wenn bisher bewirtschaftete Flächen dauerhaft aus der Nutzung fallen, könnte den Sägewerken und Holzverarbeitern in der Region langfristig weniger heimisches Holz zur Verfügung stehen. Das hätte aus Sicht des DeSH Auswirkungen bis hin zum Holzbau. „Naturschutz und nachhaltige Holznutzung sind keine Gegensätze“, sagt DeSH-Geschäftsführerin Julia Möbus. Gerade im öffentlichen Wald ließen sich aus Sicht des Verbandes Naturschutz, Waldumbau und Holznutzung miteinander verbinden.

Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Rohholz hat der DeSH vor der Kreistagssitzung eine Postkartenaktion gestartet. Damit wollen die beiden Verbände rund 2.500 Haushalte in Netphen, Hilchenbach, Erndtebrück und Bad Laasphe über das Vorhaben und ihre Position informieren.

Quelle: Deutsche Säge- und Holzindustrie

Quelle: Deutsche Säge- und Holzindustrie

Quelle ist die Pressemitteilung des Deutschen Säge- und Holzindustrie Bundesverbandes vom 10. November 2026.