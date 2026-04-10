Nächster Unternehmensstammtisch widmet sich dem Thema „KI“

Es gibt kaum einen Bereich unserer Gesellschaft, der nicht bereits in der ein oder anderen Form mit der sogenannten „KI“ in Berührung gekommen ist. Das betrifft natürlich auch die Wirtschaft: Der Einsatz Künstlicher Intelligenz ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu unterstützen. Mit den vielen damit verbundenen Optionen und Fragestellungen befasst sich der nächste Arnsberger Unternehmens-Stammtisch am Dienstag, 28. April 2026.



Die Veranstaltung, die vom Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner ins Leben gerufen wurde und bereits die 12. seit Einführung des neuen Formates ist, findet von 19 bis circa 21 Uhr im Kaisersaal des Kaiserhauses (Möhnestraße 55 in 59755 Arnsberg) statt. Unter dem Motto „KI nutzen, aber richtig: Konkrete Beispiele, klare Vorteile, sichere Umsetzung“ dreht sich einen Abend lang alles rund um diese spannende und vielfältige Thematik. Ab 18.30 Uhr besteht für die Gäste vorab die Möglichkeit, an einer kurzen Führung durch das F.LUX teilzunehmen.



Die Fragen, die hierbei thematisiert werden, sind vielfältig. Ihre Beantwortung soll den teilnehmenden Unternehmer:innen konkrete Informationen mit an die Hand geben, die ihnen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz im wirtschaftlichen Kontext erleichtern. Aspekte, die an diesem Abend im Fokus stehen, sind beispielsweise: Welche Anwendungen lohnen sich, was bringt welchen Nutzen, was sind die Herausforderungen und worauf muss geachtet werden, um KI ebenso verantwortungsvoll wie gewinnbringend für das eigene Unternehmen einzusetzen? Thematisiert werden zudem explizit die KI-Verordnung und die damit verknüpften Anforderungen an Unternehmen.



Ein besonderer Fokus der Veranstaltung liegt zum einen auf der Schilderung praxisnaher Beispiele, sowie zum anderen auf dem intensiven Austausch aller Beteiligten untereinander, der ein zentrales Ziel aller Arnsberger Unternehmens-Stammtische ist.



Das Programm des 12. Arnsberger Unternehmens-Stammtisches sieht wie folgt aus:

Führung durch den interaktiven Erlebnisraum F.LUX durch Dennis Köhler, Projektentwickler und Initiator Begrüßung durch den Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner Kurzvorstellung „Digitales Forum Arnsberg“ Vortrag „KI nutzen, aber richtig: Konkrete Beispiele, klare Vorteile, sichere Umsetzung“ durch Krishnamoorty Prasath, Arnsberger IT-Experte Networking

Interessierte Unternehmer:innen melden sich bitte unter den folgenden Kontaktdaten bis zum 22. April 2026 per E-Mail zur Veranstaltung an: unternehmensstammtisch@arnsberg.de