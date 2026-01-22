Nachwuchs für Handwerksunternehmen: Wie sieht es im Sauerland aus?

Was bringt die Zukunft? Vor dieser Frage stehen viele Schulabgänger und das Handwerk hat darauf mehr als nur eine Antwort. Im Sauerland zeigt sich, warum Ausbildung heute weit mehr sein kann als ein Plan B. Sie ist Karrierechance, Wirtschaftsfaktor und Teil einer lebendigen Tradition in einem.

Handwerk im Wandel: Wirtschaftsstärke trifft Nachwuchsmangel

Die Werkstatt gilt als Wirtschaftsmotor. Auch im Sauerland ist das Handwerk nicht nur gelebte Tradition, sondern ein echter Leistungsträger. Wenn täglich Zehntausende anpacken, entstehen nicht nur Produkte, sondern auch Arbeitsplätze und Perspektiven. Allein im Hochsauerlandkreis verdienen über 22.000 Menschen ihr Geld in handwerklich geprägten Betrieben. Das Ergebnis ist ein beachtlicher Umsatz von 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2021.

Doch während die Maschinen laufen, bleibt es an anderer Stelle still. 2025 blieben rund 400 Ausbildungsstellen im südwestfälischen Raum unbesetzt, fast 270 davon im Hochsauerlandkreis. Dabei gäbe es genug zu tun. Manche Regionen trotzen dem Trend, wie der Kreis Olpe mit einem Plus von über 21 Prozent bei Azubi-Verträgen. Andere, wie der Kreis Soest, verzeichnen Rückgänge von fast zehn Prozent. Auch im Hochsauerlandkreis geht die Kurve leicht nach unten.

Warum ist das so? Weil der Schulabschluss oft in Richtung Studium führt, während die Lehre zu oft im Schatten steht. Dabei bietet das Handwerk mehr, als man denkt, nämlich verlässliche Arbeitsplätze, Entwicklungsmöglichkeiten und Aufgaben mit echtem Sinn.

Besonders wichtig ist daher der frühe Kontakt zwischen Schülern und Betrieben, etwa bei Berufsfelderkundungstagen oder Praktika. Diese praxisnahen Formate bauen Berührungsängste ab, wecken Interesse und helfen Jugendlichen, herauszufinden, ob ein Beruf im Handwerk zu ihnen passt.

Das Verlegen von Badfliesen im Praktikum zeigt zum Beispiel, dass man vieles selbst gestalten kann, doch das dahinterstehende Know-how muss dennoch fundiert vermittelt werden. Wer heute eine Ausbildung im Handwerk macht, lernt stets direkt am echten Projekt, was langfristig zählt, ob im Badezimmer oder beim modernen Raumdesign.

Quelle: Fero-Term

Ausbildung mit Auszeichnung: Wie Betriebe Talente fördern

Dass das Handwerk für Talente im Hochsauerland ein attraktives Sprungbrett sein kann, zeigen sechs Ausbildungsbetriebe aus der Region, die 2025 für den Ausbildungspreis der Handwerkskammer Südwestfalen nominiert wurden. Was sie verbindet, sind eine besonders persönliche Betreuung, kreative Ausbildungswege und echtes Herzblut für die Nachwuchsförderung.

Mit bis zu 2.000 Euro Preisgeld und Auszeichnungen in den Kategorien „Leistung und Erfolge“ sowie „Innovative Ausbildungsprojekte“ lohnt sich das Mitmachen doppelt, aber nicht nur für die Preisträger selbst, sondern auch für das Ansehen des Ausbildungsbetriebs und das gesamte regionale Handwerk.

Öffentliche Veranstaltungen, Wettbewerbe oder festliche Ehrungen auf Kammer- und Landesebene bringen dabei die Leistungen der Auszubildenden sichtbar ins Rampenlicht. Sie machen erlebbar, was moderne Ausbildung im Handwerk heute bedeutet und zeigen jungen Menschen, wie viel man mit den eigenen Händen in Bewegung bringen kann.

Strategien für die Zukunft: Wege aus der Nachwuchskrise

Die Ausbildung im Handwerk verändert sich und mit ihr die Möglichkeiten für junge Menschen, direkt ins Berufsleben zu starten. Teilqualifikationen bieten einen sanften Einstieg, bei dem Schritt für Schritt gelernt wird. Ergänzt durch duale Ausbildung und vielfältige Karrieremodelle, entstehen Wege, die sich dem Leben junger Menschen besser anpassen. Gerade im Sauerland zeigen engagierte Betriebe, wie moderne Wege zur Fachkräftesicherung aussehen können.

Auch auf Landesebene bewegt sich einiges. Mit der Meisterprämie setzt Nordrhein-Westfalen ein deutliches Signal. Wer sich weiterbildet, bekommt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Wertschätzung und neue berufliche Perspektiven. Das stärkt das Bild vom Handwerksmeister als Gestalter der Zukunft, nicht als Relikt von gestern.

Um die Nachwuchskräfte von morgen zu erreichen, setzen immer mehr Betriebe auf gezieltes Azubi-Marketing. Über Social Media entsteht ein ehrliches Bild davon, was Handwerksberufe heute bedeuten, nämlich Kreativität, echter Einsatz und jede Menge Teamarbeit.