Nacht der Jugendkultur – nachtfrequenz 21

vielfältige Workshopangebote für Jugendliche

Im Rahmen der Nacht der Jugendkultur findet am Samstag, den 25.09.2021 die „Schmallenberger nachtfrequenz 21“ für Kinder und Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren statt. Insgesamt nehmen 82 Städte und Gemeinden an der kulturellen Veranstaltung für Jugendliche teil.

Wie in den Jahre zuvor hat das Jugendamt der Stadt Schmallenberg gemeinsam mit der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V und dem Jugendtreff Schmallenberger Land eine Förderung durch die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit e.V erhalten. Die Teilnahme der Veranstaltung ist für alle Jugendlichen kostenlos.

In diesem Jahr werden bereits tagsüber zwei spannende Aktionen angeboten. Ab 17:00 Uhr folgen dann die verschiedenen Workshops:

Ab 11:00 Uhr STREET ART & FOTO CHALLENGE, holt euch eure Infos am Schützenplatz! Wir sind für euch vor Ort.

17:00 Uhr WORKSHOPS SPRAY IT, auf der Graffiti Wall gestaltet ihr euer eigenes Graffiti – großflächig sprayen, coole Tipps kriegen und euer Kunstwerk ziert die Stadt!

SATURDAY NIGHT FEVER, eine professionelle Tänzerin zeigt euch die Basics aus der Welt des Hip-Hops und des Streetdance.

URBN SKETCHING AUF DEM TABLET, taucht ab in die Welt des Digitalen Zeichnens und lernt coole Zeichentools kennen.

SMARTPHONE FOTOGRAFIE, die schönen Momente noch besser festhalten? Hier lernt ihr die besten Tipps und Tricks rund um das perfekte Smartphone Foto.

MODETUNING, pimp up your Style! Bringt eure alten Kleidungsstücke mit und gestaltet sie neu!

TASTE THE NIGHT, nachhaltig kochen – besser als mancher Influencer! Ihr bereitet mit regionalen und saisonalen Produkten coole Snacks zu.

20:30 Uhr ABSCHLUSSPRÄSENTATIONEN, Eure Workshop Ergebnisse werden von Euch in Szene gesetzt und präsentiert.

21:00 – 21:30 Uhr UNPLUGGED WOHNZIMMERKONZERT Highlight mit Chris Rotter und Georgina Ekrut / außerdem kleine Snacks & Getränke

22:30 – 23:00 Uhr CLOSING

Da um diese Zeit keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren, wird am Abend ein kostenloser Shuttle-Service nach Hause angeboten.

Die Veranstalter freuen sich, dass die nachtfrequenz 21 gemäß der geltenden Coronaschutzverordnung und unter Beachtung der erforderlichen Maßnahmen, stattfinden kann.

Für weitere Informationen und Anmeldungen mit Workshopwunsch sowie ggf. für die Mitteilung des Ortes für den Fahrservice, wenden Sie sich bitte an Frau Helena Beste: 02972/980-417, per SMS an: 0175/7012461 oder per Mail an: helena.beste@schmallenberg.de