„Nacht der Bibliotheken“ – Büchereien neu entdecken

Alle Büchereien in der Stadt Warstein nehmen im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums teil

Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz Deutschland am 4. April erstmals bundesweit um die Wette strahlen. Auch alle Warsteiner Büchereien – die katholischen öffentlichen Büchereien (KÖB) und die Stadtbücherei Warstein-Belecke – sind in diesem Jahr mit dabei. Mit einem bunten Programm an Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Führungen sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Bibliotheken neu zu entdecken. Gleichzeitig ist die „Nacht der Bibliotheken“ ein Beitrag der Büchereien zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Warstein.

Alle Büchereien laden bis 22 Uhr dazu ein, ihr Angebot neu zu entdecken. Im Einzelnen:

Die KÖB St. Johannes Baptist Allagen bietet von 18 bis 20 Uhr eine Ausleihe und einen Bücherflohmarkt an. Von 18 bis 19 Uhr gibt es eine Spiel- und Lesestunde für Kinder und ab 19 Uhr einen Spieleabend für Jugendliche und Erwachsene. „Stöbern, Schmökern und Schnacken in der Bücherei“ – dazu laden wir herzlich ein“, sagt Büchereileiterin Eva Simon.

Auch in der Stadtbücherei Warstein-Belecke kann man bis 22 Uhr die Ausleihe nutzen. Zusätzlich wird von 18 bis 19 Uhr unter dem Motto „Schlafanzuggeschichten“ mit dem Kamishibai für Kinder ab vier Jahren vorgelesen. – Ein Kamishibai ist ein Erzähltheater auf kleinstem Raum in einem Kasten aus Holz mit Flügeltüren. Mit Bildkarten zum Einschieben und Wechseln werden die Geschichten erzählt. „Das ist wie ein Fernseher – nur, dass die Bilder nicht laufen“, erklärte ein Kindergartenkind während einer Büchereiführung. – „Die Kinder können gerne schon im Schlafanzug kommen und ihre Kuscheldecke mitbringen. Und danach geht es dann direkt ins Bett“, lädt Büchereileiterin Angelika Krüger ein. Außerdem wird es von 19.30 bis 21.30 Uhr möglich sein, sich über die Onleihe beraten zu lassen. Und von 19.30 bis 22 Uhr werden aus alten Büchern Blumen gefaltet. Für diese beiden Programmpunkte ist eine Anmeldung erforderlich (in der Bücherei persönlich oder telefonisch unter 02902/ 2302)

Die KÖB St. Christophorus Hirschberg hat ebenfalls von 18 bis 22 Uhr für die Ausleihe geöffnet. Von 18 bis 20 Uhr wird für Kindergarten- und Grundschulkinder mit dem Kamishibai vorgelesen. Von 20 bis 22 Uhr gibt es eine offene Teestunde mit Büchern. „Unter dem Motto `Klönen, neue Bücher entdecken und mehr` freuen wir uns auf viele interessierte Leserinnen und Leser“, berichtet Büchereileiterin Ulrike Funk.

In der KÖB St. Margaretha Sichtigvor können ebenfalls von 18 bis 22 Uhr Medien ausgeliehen werden. Von 18 bis 21 Uhr findet zusätzlich ein Spieleabend für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt. Hier werden auch neue Spiele vorgestellt und getestet. „Und es lockt ein Büchereiquiz mit tollen Preisen“, wirbt Büchereileiterin Sigrid Hillebrand.

Die Stadtbücherei St. Pankratius Warstein startet um 15 Uhr mit einer Vorlesestunde für Kindergartenkinder ab 4 Jahren statt. Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Von 16 bis 22 Uhr findet die Ausleihe statt. Um 17 und um 18 Uhr startet jeweils das einstündige digitale Bilderbuchkino „Onilo“ für Grundschulkinder. Zwischen 18 bis 22 Uhr heißt es „Lesen & Leute treffen“ und „Wir puzzeln gemeinsam“. Auch bietet die Bücherei eine Onleihe-Beratung zur Ausleihe digitaler Medien (eBooks, eAudios und elektronische Zeitschriften) und ein kostenloses Probeabo dazu an. „Wir laden zu einem gemütlichen Abend bei Getränken und Snacks ein“, kommentiert Büchereileiterin Beatrix Pusch.

Die Schirmherrschaft der bundesweiten Nacht der Bibliotheken übernimmt Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten. Für sie sind Bibliotheken Orte, an denen nicht nur sehr viel Wissen lagert, sondern dieses auch zugänglich gemacht wird. „Bibliotheken sind ein Ort, an dem Geschichten und Informationen geteilt werden. Und sie sind ein Ort, an dem Neues entdeckt werden kann.“ Die Büchereien im Stadtgebiet laden alle Bürgerinnen und Bürger sowie kleine und große Leser herzlich zur Teilnahme an der Nacht der Bibliotheken ein.

Bundesweite Nacht der Bibliotheken

Die Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) und seiner 16 Landesverbände. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz Deutschland am 4. April 2025 um die Wette strahlen. Mit einem bunten Programm an Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Führungen laden wir alle Bürger*innen ein, ihre Bibliotheken neu zu entdecken. Mehr Informationen und Hintergründe zur Nacht der Bibliotheken sowie zu allen Veranstaltungen unter www.nachtderbibliotheken.de.