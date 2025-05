 „Nacht der Ausbildung“ am 12. Juni 

Zahlreiche Betriebe in der Stadt Olsberg machen mit

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist ein bedeutender Schritt für viele junge Menschen. Um diesen Entscheidungsprozess zu unterstützen, bietet die „Nacht der Ausbildung“ eine ideale Möglichkeit, unterschiedliche Berufsfelder direkt vor Ort in den Unternehmen kennenzulernen. Am 12. Juni stehen die Türen zahlreicher Aus-bildungsbetriebe im HSK von 17 bis 20 Uhr offen – auch auf dem Gebiet der Stadt Olsberg.

Schülerinnen, Schüler, Eltern und alle Interessierten sind eingeladen, sich persönlich ein Bild von regionalen Unternehmen und ihren Ausbildungsangeboten zu machen. Dabei er-möglichen Betriebsführungen nicht nur einen Blick hinter die Kulissen, sondern auch per-sönliche Gespräche mit Mitarbeitenden und Auszubildenden.

Auch in der Stadt Olsberg öffnen viele Betriebe ihre Türen, um interessierten Besuchern authentische Einblicke in ihre Arbeitswelt und Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. So ge-währt die HSK Duschkabinenbau KG einen anschaulichen Überblick über den gesamten Produktionsprozess – von der Kundenbestellung bis zur Auslieferung. Die Olsberg GmbH präsentiert sich mit einem vielseitigen Programm rund um ihre sechs Ausbildungsberufe in drei Geschäftsbereichen und öffnet dafür auch ihre firmeneigene Lehrwerkstatt.

Einen Blick hinter die Kulissen des Hotelalltags ermöglicht das Waldhotel Schinkenwirt, wo Familie Pfannes persönlich über die Ausbildung und das Angebot für Gäste informiert. Das Familienunternehmen Wiegelmann in Bruchhausen lädt dazu ein, verschiedene Ausbil-dungsrichtungen in persönlicher Atmosphäre kennenzulernen. Die LIDL Vertriebs GmbH in Olsberg stellt ihre breit gefächerten Ausbildungswege vor – vom klassischen Einstieg bis zum Abiturientenprogramm und dualen Studiengängen mit hervorragenden Karrierechan-cen. Auch die Privatzahnklinik Schloss Schellenstein beteiligt sich und bietet praxisnahe Einblicke in die moderne Zahnmedizin – ein spannender Anlaufpunkt für alle, die sich für medizinische Berufe interessieren.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung: Aktuelle Auszubildende stehen den Besuchern für alle Fragen zur Verfügung. Ohne Bewerbungsgespräch, in ungezwungener Atmosphäre, kann man sich auf Augenhöhe austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen. Wer möchte, kann sich sogar direkt vor Ort nach Praktikumsplätzen erkundigen.

Olaf Karte von der Wirtschaftsförderung Olsberg hebt hervor: „Ohne formellen Druck lo-cker ins Gespräch kommen – das ist die große Stärke der ‚Nacht der Ausbildung‘. Diese Veranstaltung bietet Jugendlichen und ihren Eltern eine ideale Plattform, um Einblicke zu gewinnen, Fragen zu stellen und die berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Verpasst diese Gelegenheit nicht! Auch die Eltern sind herzlich willkommen, um gemeinsam mit ihren Kindern Unternehmen aus der Region kennenzulernen – eine Investition in eine gut infor-mierte und bewusste Berufswahl.“