Nachhaltigkeit im Unternehmen umsetzen – Tipps für Firmen im Sauerland

Nachhaltigkeit bekommt für Unternehmen eine immer größere Bedeutung. Auch kleine lokale Betriebe im Sauerland sollten sich mit dem Thema befassen. Denn für die eigene Positionierung auf dem Markt und natürlich, um einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, ist ein Umdenken in allen Branchen wichtig.

Viele kleine Maßnahmen verbessern die Ökobilanz

Mehr Nachhaltigkeit in einem Unternehmen lässt sich nicht allein durch eine Maßnahme realisieren. Meist sind es viele kleine Veränderungen, die dafür sorgen, dass weniger Ressourcen verbraucht werden und weniger CO² in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Unternehmen im Sauerland haben viele Möglichkeiten, umweltfreundlicher zu agieren. Das kann beispielsweise über eine ökologische Einrichtung und Büroausstattung, über die Verwendung von Ökostrom sowie über mehr Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern erfolgen.

Es beginnt mit Einrichtung und Büroausstattung

Unternehmen, die grüner werden möchten, können bei ihrer Einrichtung anfangen. Gebrauchte Möbel oder solche, die nachhaltig produziert worden sind, tragen zu einem geringeren ökologischen Fußabdruck bei. Wer von Anfang an in hochwertige und robuste Schreibtische und Aktenschränke investiert, hat länger etwas davon, sodass er die Einrichtung nicht alle zwanzig Jahre vollständig erneuern muss. Auch das ist nachhaltig! Bei der Büroausstattung können Unternehmen auf umweltfreundliche Printprodukte zurückgreifen. Denn auch bei der Herstellung von Briefpapier, Visitenkarten, Flyern und Broschüren lässt sich CO² einsparen. Immer mehr Druckereien achten nicht nur auf das Papier selbst, sondern setzen auch auf die Verwendung von Ökostrom.

Im Sauerland für das Sauerland produzieren

Ein großer Faktor für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen stellen kurze Transportwege dar. Diese können Unternehmen im Sauerland realisieren, indem sie sich Lieferanten aus der Region suchen. Auf diese Weise stärken sich die lokalen und regionalen Firmen gegenseitig. Gleichzeitig können sowohl Kunde als auch Zulieferer ihre Transportwege verringern. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, den lokalen Markt gestärkt zu bedienen. Immer mehr Kunden achten darauf, regionale Produkte zu kaufen. Unternehmen haben also die Möglichkeit, gezielt damit zu werben, dass sie Produkte oder Dienstleistungen aus dem Sauerland für Sauerländer anbieten.

Nachhaltige Geschäftsreisen

Nicht immer lassen sich alle Geschäftspartner im direkten Umfeld ausfindig machen. Vor allem in speziellen Nischen ist das oft schwierig. Unternehmen sollten dann besonders darauf achten, Geschäftsreisen nur sparsam stattfinden zu lassen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass längst nicht für alle Anliegen ein persönliches Treffen notwendig ist. Wenn doch einmal ein Vertreter vor Ort benötigt wird, wirkt sich auch die Wahl des Verkehrsmittels auf die Ökobilanz des Unternehmens aus. Kurzstreckenflüge sollten möglichst vermieden werden. Bahnfahrten sind hingegen komfortabel und klimafreundlich.

Home-Office ermöglichen

Nicht in jedem Unternehmen ist es möglich, die Angestellten ins Homeoffice zu schicken. Außerdem kommt es natürlich auch immer um den Aufgabenbereich des jeweiligen Mitarbeiters an. Überall dort, wo es möglich ist, lassen sich aber schon viele Ressourcen einsparen, indem die Angestellten beispielsweise nur an drei Tagen pro Woche ins Büro kommen. Denn damit verringern sich die Fahrten zur Arbeit und wieder nach Hause. Wird ein rotierendes System eingesetzt, lässt sich sogar die Anzahl der Schreibtische im Unternehmen reduzieren.

Auf Ökostrom umstellen

In vielen Unternehmen macht der Energieverbrauch einen großen Anteil des ökologischen Fußabdruckes aus. Deswegen ist es besonders wichtig, sich auch in diesem Bereich nach Alternativen umzusehen. Ein erster Schritt kann der Umstieg auf Ökostrom sein. Im Sauerland gibt es verschiedene Anbieter. Unternehmen sollten darauf achten, wie groß der Anteil an Ökostrom im jeweiligen Tarif ist. Anbieter, die mit dem Ok-Power-Siegel ausgezeichnet worden sind, verkaufen auch wirklich echten Ökostrom.

Fördermöglichkeiten im Sauerland

Sowohl Gründer als auch bereits erfolgreiche Unternehmer können mit etwas Glück Förderungen für die Umsetzung von klimafreundlichen Geschäftsmodellen in Anspruch nehmen. Da ein großer Teil des Sauerlandes in Nordrhein-Westfalen liegt, ist für viele Unternehmen die NRW.BANK die richtige Anlaufstelle. Dabei handelt es sich um die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen, deren Aufgabe es unter anderem ist, die Wirtschaft zu unterstützten. Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine wichtige Rolle für die Förderbank. Beispielsweise können sich sauerländische Unternehmen, die von Gas auf andere nachhaltige Energiequellen umsteigen möchten, an die NRW.Bank wenden. Auch der Umstieg auf Elektromobilität kann gefördert werden.

Nachhaltigkeit in weitere Bereiche ausweiten

Bei Nachhaltigkeit denken viele Menschen an Umweltfreundlichkeit. Neben dem ökologischen Aspekt spielen aber auch noch andere Bereiche eines Unternehmens eine Rolle für dessen Nachhaltigkeit. Unternehmen sollten für den dauerhaften Erfolg auch auf eine ökonomische und soziale Nachhaltigkeit setzen. Ein funktionierender Business-Plan, der langfristig gedacht ist und sich bei Bedarf an Krisen und Veränderungen anpassen lässt, ist für das Bestehen der Firma von großer Wichtigkeit. Gleichzeitig sollten sich Unternehmen auch seiner sozialen Verantwortung bewusst sein. Ein fairer Umgang mit den Mitarbeitern und die Bereitstellung eines freundlichen Arbeitsumfelds trägt dazu bei, dass die Angestellten gerne im Unternehmen bleiben. Somit wird es zu einer festen Instanz in der Region und zu einem anerkannten Arbeitgeber.