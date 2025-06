Nachhaltige Stadtentwicklung, kulturelle Vielfalt und wirtschaftliche Impulse

Der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern e.V. hat in seiner jüngsten Vorstandssitzung zahlreiche strategische Entscheidungen getroffen. Neben der Vertragsverlängerung des beliebten Winterdorfs bis zur Saison 2031/2032 wurden neue Veranstaltungen, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt sowie infrastrukturelle Verbesserungen vorgestellt. Darüber hinaus wurde Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann im Rahmen der Sitzung für seinen Einsatz als bisheriger Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins in den Jahren 2003 bis 2025 gedankt. „Michael Beckmann hat mit viel Engagement und Hingabe seit der Vereinsgründung prägende Meilensteine gesetzt. Dafür gebührt ihm große Anerkennung und Dank“, so Danny Meurs, 1. Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. Winterbergs Bürgermeister wird weiter im Vorstand aktiv sein, seine Nachfolgerin als Geschäftsführerin ist die langjährige Projektmanagerin Nicole Müller.

Bürgermeister Michael Beckmann bedankte sich bei allen Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern, die ihn in den vergangenen 22 Jahren begleitet und sich ebenfalls immer konstruktiv mit viel Herzblut und Engagement für den Stadtmarketingverein und die Stadt Winterberg eingesetzt haben. „Ich freue mich, dass Nicole Müller nun die Zukunft des Vereins in die Hand nimmt und weiß unseren Verein in guten Händen,“ so der ehemalige Geschäftsführer.

Winterberger Winterdorf bleibt fester Bestandteil im Eventkalender

„Wir haben im Rahmen der Vorstandssitzung einige wichtige Weichen für die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung Winterbergs gestellt. Wir sind sehr optimistisch, dass mit diesen Entscheidungen positive Effekte für die Bürgerinnen und Bürger, unsere heimischen Betriebe und auch für die Gäste erzielt werden“, so die neue Stadtmarketing-Geschäftsführerin Nicole Müller. Ein Herzstück im Eventkalender Winterbergs ist das beliebte Winterdorf im Herzen Winterbergs. Der Vertrag mit der Veranstaltung in Winterberg GmbH wurde bis in Jahr 2031/2032 verlängert, sodass das Winterdorf auch weiterhin Gäste aus nah und fern begeistern kann.



Kulturelle Highlights: Sparkassen Open Air, Tanzfestival, Kinderfest und mehr

Auch das Sparkassen Open Air ist eine schon traditionelle Veranstaltung des Stadtmarketingvereins und verspricht in diesem Sommer erneut erstklassige Musik und spannende Neuerungen. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Line-up mit The Stokes (Irish Folk) am 23. Juli, Concorde (Partyschlager & Charthits) am 30. Juli sowie Second Hand (80/90er Rock) am 6. August.

Das Stadtmarketing Winterberg engagiert sich zudem stark für Tanz und Kultur. „Wir freuen uns wieder auf den Sauerland Hop 2025 mit Workshops und offenen Tanzflächen in Brilon, Olsberg und Winterberg. Hochkarätige Tänzerinnen wie Yvonne Braschke (Garde-/Showtanz, Musicaldance) und Davina Sauer (Lindy Hop & Solo Jazz) bereichern erneut das Programm“, sagt Stadtmarketing-Projektmanagerin Milena Stark. Für die jüngsten Besucher wird am 26. Oktober in der Stadthalle im Oversum das Kinderfest stattfinden. Hauptact ist die beliebte Sängerin Isa Glücklich, die mit ihrer mitreißenden Show für beste Unterhaltung sorgt.

Impulse für die Innenstadtbelebung und Zentrenmanagement

Der lokale Einzelhandel steht zudem im Fokus des Stadtmarketings. Kreative Konzepte wie die Ostereiersuche in den Osterferien mit einem interaktiven Konzept zur Steigerung der Kundenfrequenz sowie die Social Media-Aktion #supportyourlocal, bei der Händler ihre einzigartigen Produkte präsentieren und ihre Geschichten erzählen, sind zwei Beispiele. Walking Acts an verkaufsoffenen Sonntagen wie Straßenmusiker und außergewöhnliche Künstler schaffen zudem eine lebendige Atmosphäre. Ergänzt von Projekten wie dem Innenstadt-Sandkasten als spielerische Aktion zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. Positive Entwicklungen gibt es auch bei der Aktion „Nette Toilette“ sowie bei der „Baumscheiben“-Aktion. Der Dank des Stadtmarketingvereins gilt den Unternehmern, die sich an den beiden Aktionen mit viel Engagement beteiligen und so den Komfort für Gäste und Bürger sowie das Erscheinungsbild verbessern.

Aktives Zentrenmanagement für mehr Erlebnis und Frequenz

„Unser Zentrenmanagement setzt weitere Maßnahmen zur Stadtgestaltung um. Erst am Montag wurde im Arbeitskreis Innenstadt entschieden, Spielgeräte an der Oberen Pforte zu installieren sowie im Sommer wieder den Innenstadt-Sandkasten anzubieten. Im September folgt zudem eine Infoveranstaltung zu den Themen Gestaltungssatzung, Beleuchtungskonzept und Finanzierungsmöglichkeiten“, betont Nicole Müller. Auch wurde die Gutschein-Entwicklung thematisiert, die sehr positiv zu bewerten ist. „Wir freuen uns, mit diesem erfolgreichen Projekt das lokale Einkaufserlebnis zu fördern und den stationären Handel zu stärken. Mit diesen weitreichenden Maßnahmen wollen wir dazu beitragen, Winterberg als dynamische, attraktive Stadt, die mit Innovation, kultureller Vielfalt und nachhaltigem Stadtmarketing überzeugt, noch stärker zu positionieren“, so das Fazit der Geschäftsführerin.