Nachhaltige Partnerschaft – TRILUX und WEPA setzen auf Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung

Fünf Tonnen Recycling statt Restmüll: Der führende Leuchtenhersteller TRILUX und der Marktführer für nachhaltiges Hygienepapier, WEPA Professional, ziehen eine erste positive Bilanz aus ihrer gemeinsamen Kooperation zur Papierrückholung. In diesem Prozess werden Papierabfälle aus TRILUX Waschräumen gesammelt und von WEPA Professional für die erneute Papierproduktion recycelt.

Synergien sind notwendig, um zirkuläre Ansätze zu verwirklichen – das zeigt das Papierrückholsystem, das der Hygienepapierproduzent und Pionier WEPA Professional initiiert hat. Das Kreislaufkonzept wird seit Anfang 2022 zusammen mit dem Arnsberger Leuchtenhersteller TRILUX erfolgreich umgesetzt. Beide Unternehmen verfolgen mit ihrer gemeinsamen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, wertvolle Papierfasern im Kreislauf zu halten.

Quelle: WEPA Der virtuelle Showroom von WEPA Professional macht das Produktportfolio der Marken Satino by WEPA und BlackSatino im virtuellen Raum erlebbar.

Im Rahmen der Vereinbarung werden benutzte Handtuchpapiere von TRILUX gesammelt, von der Röhrtaler Wertstoff GmbH abgeholt und an WEPA Professional zur Herstellung neuer Hygienepapiere geliefert. Anschließend gelangt das Papier wieder zurück zu TRILUX. Von Februar 2022 bis Mai 2023 wurden so bereits über fünf Tonnen gebrauchte BlackSatino Papierhandtücher zu neuem Papier verarbeitet.

Benutztes Papier aus Waschräumen wird in der Regel über den Restmüll entsorgt und thermisch verwertet. Die von den beiden Unternehmen geschaffene Infrastruktur zur regelmäßigen Rückholung stellt eine ressourcenschonende Alternative dar.

„Für TRILUX ist Nachhaltigkeit eine ganzheitliche Verpflichtung, die alle Unternehmensbereiche und -prozesse einschließt. Die Partnerschaft mit WEPA ist für uns ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer Klimaziele. Dank des Papierkreislaufs können wir CO 2 -Emissionen einsparen und das Müllaufkommen signifikant reduzieren“, betont Katrin Discher, Nachhaltigkeitsmanagerin bei TRILUX.

WEPA Professional führt das Papierrückholsystem bereits mit weiteren Unternehmen und Institutionen durch und will die Anzahl der Kooperationen kontinuierlich ausweiten.

Über WEPA Professional

WEPA Professional ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der WEPA Gruppe, dem europaweit führenden Spezialisten für Hygienepapiere sowie Waschraum- und Hygienelösungen. Mit den B2B-Marken BlackSatino und Satino by WEPA adressiert WEPA Professional die Bedürfnisse von Unternehmen und Institutionen im öffentlichen und halböffentlichen Raum und setzt neue Standards für Hygienepapiere und maßgeschneiderte Waschraumkonzepte. Zum Sortiment zählen innovative und kreislauffähige Hygienepapiersorten, smarte Spendersysteme, Lufterfrischer und Lösungen für die Handdesinfektion. Für BlackSatino, WEPA Professionals innovative und nachhaltige Premium-Produktlinie, wurde so ein neuartiges Hygienepapier aus dem nachwachsenden Rohstoff Miscanthus entwickelt. WEPA Professional unterhält zudem ein Rückholsystem mit öffentlichen Partnern, bei dem gebrauchtes Handtuchpapier abgeholt, recycelt und zur erneuten Hygienepapierproduktion verwendet wird. Hauptsitz des Unternehmens ist im nordrhein-westfälischen Arnsberg.

Weitere Informationen unter: www.wepa.eu/de/wepa-gruppe/business-units/professional/

Über TRILUX

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT steht für den einfachsten und sichersten Weg zu einer maßgeschneiderten, energieeffizienten und zukunftsfähigen Lichtlösung. Im dynamischen und zunehmend komplexer werdenden Lichtmarkt erhält der Kunde die beste Beratung, eine optimale Orientierung und das perfekte Licht. Um diesen Anspruch sicherzustellen, greift TRILUX auf ein breites Portfolio an Technologien und Services sowie leistungsfähigen Partnern und Unternehmen der TRILUX Gruppe zurück. Der Lichtspezialist kombiniert Einzelkomponenten zu maßgeschneiderten Komplettlösungen – immer perfekt auf die Kundenbedürfnisse und das Einsatzgebiet abgestimmt. So lassen sich auch komplexe und umfangreiche Projekte schnell und einfach aus einer Hand realisieren. Im Sinne von SIMPLIFY YOUR LIGHT stehen dabei neben der Qualität und Effizienz immer die Planungs-, Installations- und Anwenderfreundlichkeit der Lösungen für den Kunden im Vordergrund.

Die TRILUX Gruppe betreibt sechs Produktionsstandorte in Europa und Asien und betreut internationale Kunden durch 30 Tochtergesellschaften und zahlreiche Vertriebspartner. Zum Geschäftsbereich Licht gehören die Marken TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT, Oktalite und Zalux. Beteiligungsgesellschaften sind unter anderem wtec, Crosscan, ICT und die Online-Plattform watt24. Das Innovationszentrum bündelt als Abteilung für Research und Development die Innovationskraft unter dem Dach von TRILUX. Mit Standorten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Frankreich sowie der Schweiz vermittelt die TRILUX Akademie das nötige Know-how über Themen, Trends und Neuheiten der Lichtbranche. Insgesamt beschäftigt TRILUX knapp 5.000 Mitarbeiter weltweit, Sitz der Unternehmenszentrale ist Arnsberg.

Weitere Informationen unter www.trilux.com.