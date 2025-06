Nachhaltige Aufwertung

Krombacher pflanzt gemeinsam mit der Schützenbruderschaft St. Blasius Westfeld neue Bäume auf dem Schützenplatz

Der Schützenplatz in Westfeld-Ohlenbach wurde im vergangenen Jahr umfassend modernisiert. Die Neugestaltung, in dessen Zuge auch mehrere alte und kranke Bäume weichen mussten, war für die Schützenbruderschaft St. Blasius Westfeld 1974 e.V. mit erheblichen Kosten verbunden, die zum großen Teil eigenständig getragen wurden. Umso erfreulicher war es für den Verein, dass sich Krombacher als langjähriger Partner bereit erklärte, die Neupflanzung von Bäumen zu unterstützen. Gemeinsam mit einigen Schützenbrüdern und Hartmut Bischof als Vertreter der Krombacher Gruppe wurden insgesamt zehn Stileichen in die Erde gebracht.

„Uns ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen – und das gerne gemeinsam mit Partnern aus der Region“, erklärt Wolfgang Schötz, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement bei Krombacher. „Im Rahmen unserer nationalen Aktivitäten für Wald und Klima setzen wir gezielt auch auf lokale Projekte wie dieses, die unmittelbar vor Ort Wirkung entfalten.“ Die gepflanzten Stileichen sind etwa zehn bis zwölf Jahre alt und bereits jetzt rund fünf bis sechs Meter hoch. Die Wahl fiel bewusst auf diese standortgerechte und klimaresiliente Baumart, die sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit auszeichnet. Auch wenn sich ihre Kronen aktuell noch im Aufbau befinden und noch nicht viel Laub tragen: Sie werden in den kommenden Jahren nicht nur durch ihren natürlichen Schatten zur Abkühlung beitragen, sondern auch durch den Effekt der Verdunstungskälte das Mikroklima auf dem Platz spürbar verbessern.

Mit dieser gemeinsamen Aktion zeigen die Schützenbruderschaft und Krombacher, wie gelebtes Engagement für Umwelt und Gemeinschaft aussehen kann – nachhaltig, regional und zukunftsorientiert. Der neu bepflanzte Schützenplatz bietet nun nicht nur wieder Raum für Feierlichkeiten, sondern auch einen grünen Rückzugsort für die Menschen in Westfeld-Ohlenbach.