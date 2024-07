Nachhaltig und weich: WEPA wirbt für Hygienepapier aus recyceltem Karton

„Beige ist besser“ – unter diesem Titel läuft aktuell eine deutschlandweite Kampagne des Hygienepapierherstellers WEPA. Mit der groß angelegten Kampagne will das Unternehmen aufklären und Verbraucherinnen und Verbraucher von Hygienepapieren aus recyceltem Karton überzeugen. Denn: Das neue beige Hygienepapier hat zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Frischfaser-Produkten und hat das Potenzial, zum neuen Standard in deutschen Haushalten zu werden.

Hygienepapier aus recycelten Kartons ist nicht nur nachhaltiger als Frischfaser-Produkte, da die Fasern schon mehrfach verwendet wurden – es ist auch besonders weich. Mit dem oft als rau empfundenen grauen Toilettenpapier, das viele von früher zum Beispiel aus der Schule kennen, hat das beige Hygienepapier nichts zu tun. Seine Farbe erhält das Papier durch den verwendeten Rohstoff – recycelter Karton – und den bewussten Verzicht auf Bleichmittel, die das Produkt weiß machen würden. Beiges Toilettenpapier steht somit für Weichheit, nachhaltige Natürlichkeit und nicht zuletzt für Innovation – denn dass Karton jetzt als neuer Rohstoff für qualitativ erstklassiges Hygienepapier genutzt werden kann, beruht auf intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit von WEPA.

Beige ist besser

„Als Hygienepapierhersteller sind wir bei WEPA überzeugt davon, dass Hygienepapier aus recyceltem Karton die Zukunft ist. Mit der Kampagne möchten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder mit dem Griff zum neuen Toilettenpapier aus recycelten Kartons eine nachhaltige Wahl treffen kann und dass die Weichheit und Qualität eines Produkts nichts mit dem Grad der Weiße zu tun haben. Unser Ziel ist es, dass die Menschen etwaige Vorurteile gegenüber nicht-weißem Hygienepapier über Bord werfen und dass mehr nachhaltiges Hygienepapier Einzug in die Haushalte findet“, erläutert Peter Poprady, Director Marketing und Business Development der WEPA Business Unit Consumer. „Wir möchten die Menschen einladen, das Produkt zu testen. Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit von den herausragenden Weichheits- und Nachhaltigkeitseigenschaften überrascht sein wird.“

Quelle: WEPA Mit der Kampagne „Beige ist besser“ will WEPA die Vorteile von Hygienepapier aus recyceltem Karton hervorheben.

Die WEPA Produkte aus recyceltem Karton sind heute bei den meisten deutschen Einzelhändlern und Drogerien zu finden – häufig auch als Handelsmarken. „Wir haben viele Händler und Drogeriemärkte von unserer Idee überzeugt und freuen uns, dass großes Interesse daran besteht, sich etwa mit Promotion-Aktionen an der Kampagne zu beteiligen. So unterstützen etwa dm, Edeka, Netto, Flaschenpost, Müller, Picnic, Rewe und Rossmann die Kampagne.

Händler und Drogeriemärkte überzeugt

Die „Beige ist besser“-Kampagne umfasst großflächige Werbebanner, Buswerbung, Google Ads und -Banner, Social-Media- und Influencer-Marketing, Guerilla-Marketing-Maßnahmen und Sampling-Aktionen, bei denen sich die Konsumentinnen und Konsumenten unmittelbar von der Qualität des Produkts überzeugen können.

Peter Poprady erklärt: „Diese Kampagne ist beispiellos – für unser Unternehmen, aber auch innerhalb der Branche. Dass wir sie als Hersteller initiieren, unterstreicht unser Bewusstsein dafür, dass Wandel nur funktionieren kann, wenn sich alle Partner entlang der Wertschöpfungskette aktiv einbringen. Gemeinsam mit dem Handel können wir viele Menschen aufklären und unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten.“

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter: www.beige-ist-besser.de

WEPA Gruppe

Die WEPA Gruppe ist ein zukunftsorientiertes europäisches Familienunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger Hygienepapiere spezialisiert ist. WEPA bietet nachhaltige und innovative Hygienelösungen, die ein sicheres Hygienegefühl leisten und täglich zum Wohlbefinden von Millionen von Menschen beitragen. Mit mehr als 4 000 Mitarbeitenden produziert die WEPA Gruppe an 14 Standorten in Europa Hygieneprodukte wie Toilettenpapier, Handtuchpapier, Taschentücher und Servietten. WEPA gehört zu den drei größten europäischen Herstellern und ist Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Der Jahresumsatz liegt bei rund 1,6 Mrd. Euro. Im Consumer-Geschäftsbereich ist WEPA der Spezialist für die Handelsmarken der europäischen Einzelhändler. Der Geschäftsbereich Professional mit den Marken BlackSatino und Satino by WEPA steht für nachhaltige und professionelle Hygienelösungen, die zum Beispiel in öffentlichen Waschräumen, der Industrie, in Büros oder im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen. Hauptsitz der WEPA Gruppe ist das nordrhein-westfälische Arnsberg