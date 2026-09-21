Nachhaltig und sicher im Straßenverkehr

Stadt Warstein verlängert Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein Erfolgsmodell. 2016 von der Landesregierung auf den Weg gebracht, gehören dem Netzwerk über 300 Städte, Gemeinden und Kreise des Landes NRW an. Die Stadt Warstein hat die Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität auf unbestimmte Zeit verlängert. Seit 2019 ist die Stadt Warstein bereits Mitglied im Zukunftsnetz.

Bürgermeister Spinnrath hat in einem persönlichen Treffen mit Dr. Tobias Bödger, dem zuständigen Ansprechpartner in der Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe für die Kommunen im Kreis Soest und Hochsauerlandkreis, die Rahmenvereinbarung neu unterschrieben und sich über die Aufgaben und Möglichkeiten des Zukunftsnetz Mobilität NRW informieren lassen.

Nachhaltige Mobilität wird bereits in vielen Bereichen der Stadtverwaltung umgesetzt und erlangt immer mehr Bedeutung. Durch die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk erhält die Stadt Warstein Zugang zu vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie kostenfreien Schulungen einem großen Wissenspool von anderen Netzwerkkommunen sowie den Austausch mit Mobilitätexperten.

„Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Zukunftsnetz gemacht und in vielen Themen rund um die Mobilität Unterstützung erhalten. Daher stand die Fortsetzung der Kooperation für uns außer Frage. Wir freuen uns, weiterhin zu diesem Netzwerk zu gehören und unsererseits auch Praxiserfahrung mit einbringen zu können“, erklärt Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Dr. Tobias Bödger freut sich darüber, dass die Stadt Warstein auch weiterhin dem Netzwerk angehört: „Unsere gemeinsame Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und wir haben gemeinsam die zukunftsweisende Mobilität nach vorn gebracht. Diesen Weg werden wir weiter verfolgen und die stets neuen Herausforderungen auf lokaler und regionaler Ebene angehen.“

