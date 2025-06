„Nachfrage nach gut organisierter Ultrawanderung ist enorm“

Wanderveranstaltung Extrem-Extrem 2026 ist jetzt schon ausgebucht

Die Nachfrage war zuvor schon gut, aber ausgebucht war das Wanderevent Extrem Extrem noch nie. Dabei hatten die Veranstalter erstmalig das Teilnehmerfeld auf 250 erhöht. Das war schon nach kurzer Zeit ausgebucht – für die Veranstaltung im Juni 2026! Für Nachrücker wird eine Warteliste angelegt.

Die vorige Ausgabe von Extrem Extrem im Jahr 2024 hatte mit 200 bereits einen Teilnehmerrekord verzeichnet. Dass die erweiterte Starterliste erneut randvoll sein würde, damit hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Insbesondere nicht gut ein Jahr im Voraus. „Wir freuen uns und sind regelrecht überwältigt“, betonen Klaus Hamel von der Tourist-Information Diemelsee und Andrew Kesper von der Tourist-Information Willingen gemeinsam. Damit der gewohnt familiäre Charakter und die hochklassige Durchführung der Veranstaltung erhalten bleibt, wolle man die Teilnehmerzahl erstmals begrenzen.

Interessierte haben dennoch eine Chance, bei der Ultrawanderung am dritten Juniwochenende 2026 dabei zu sein. Im Anmeldebereich unter www.extrem-extrem.de haben die Veranstalter eine Warteliste angelegt. Sobald ein Teilnehmer entfernt wird rückt automatisch einer aus der Warteliste auf. Schnell sein lohnt sich, im Nachrückverfahren gilt das Meldedatum.

Was ist das Erfolgsrezept von Extrem Extrem? „Es scheint sich herumzusprechen, dass hier die Organisation perfekt läuft“, ist Andrew Kesper überzeugt. Klaus Hamel betont: „Die Atmosphäre ist freundschaftlich und familiär. Viele Teilnehmer kennen einander inzwischen, kommen immer wieder und empfehlen uns.“ Nicht zuletzt unterstützt wohl auch der gesellschaftliche Fitness- und Selbstoptimierungstrend die Nachfrage nach ambitionierten Wander- oder Laufveranstaltungen. Besonders erfreulich: Auf der Liste tauchen sogar Anmeldungen aus der Schweiz, Österreich, Belgien, Niederlande und sogar Schottland auf.

Gut angekommen bei den Extremwanderern ist 2024 die Überquerung des Skywalk Willingen, der längsten freischwingenden Hängebrücke der Welt. Dies soll auch 2026 eines der Highlights werden. Für 2025 wollen die Veranstalter einmal aussetzen. Der gewohnte Zeitraum am dritten Juniwochenende fällt in diesem Jahr mit Fronleichnam zusammen. Für Organisatoren und Ehrenamtliche wäre das kaum zu stemmen gewesen, zumal auch die Hotels in diesem Zeitraum kaum noch freie Betten vorweisen können. Ab 2026 soll Extrem Extrem dann wieder wie gewohnt jährlich stattfinden.

Extrem Extrem 2026

156 Kilometer

48 Stunden

3.500 Höhenmeter

Willingen – Diemelsee – Korbach

Start: Donnerstag, den 18. Juni, 16 Uhr

Ende: Samstag, 20. Juni, 16 Uhr

www.extrem-extrem.de