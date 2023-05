Nach schwerem Unfall wieder aufs Rad

Lennart Voege aus Nordenau, Radrennfahrer des Teams SARIS ROUVY SAUERLAND, wurde beim zweiten Bundesliga-Radrennen dieser Saison 24. Dass Lennart Voege überhaupt starten konnte, überraschte indes alle. Bei einer letzten Trainingsfahrt im Sauerland wurde er zwei Tage vor dem Rennen auf dem Radweg von einem Auto angefahren. Nach einem frontalen Zusammenstoss musste der Leistungsträger eine Nacht zur Überwachung im Krankenhaus bleiben. Trotzdem und etwas angeschlagen trat er die Reise ins Erzgebirge an und biss die Zähne zusammen.

Mit zwei Podiumsplatzierungen und zufriedenen Gesichtern kehrt das Sauerland Team aus dem Erzgebirge heim – 2. Platz für Dominik Bauer

Beim zweiten Lauf der Radbundesliga kämpften mit Silas Koech, Julian Borresch, Lennart Voege und Dominik Bauer gleich mehrere Sauerländer um den Sieg. Am Ende musste sich Kapitän Dominik Bauer nur dem Lokalmatadoren Pierre-Pascal Keup geschlagen geben. Bauer setzte sich im letzten Anstieg des Tages mit dem Lotto Kernhaus Fahrer Keup aus einer kleineren Spitzengruppe ab und die beiden Rennfahrer machten den Sieg unter sich aus. Dritter wurde Tobias Nolde von P&S Benotti. Die knapp 160 Kilometer lange Erzgebirgsrundfahrt zählt mit seinen 3000 Höhenmetern neben der Sauerlandrundfahrt und dem Sauerländer Bergpreis zu den schwersten Eintagesrennen in der Liga. Neben seinem 2. Platz wurde Dominik Bauer als aktivster Fahrer im Rennen geehrt. Weiter gewann der Youngster alle Bergwertungen des Tages.

Quelle: Mario Stiehl Dominik Bauer belegte den 2. Platz

Berg- und Talfahrt im Erzgebirge – 3. Platz in der Mannschaftswertung hinter Lotto Kernhaus & P&S Benotti

Die Rundfahrt im Osten Deutschlands war geprägt von einem ständigen auf und ab und vielen Aufgaben: „Gegen Ende des Rennens ging es in der Spitzengruppe und Verfolgerfeld nochmal richtig zur Sache. Dominik konnte das Tempo ganz vorn mitbestimmen. Silas Koech, Julian Borresch und ich sind dann noch so gut wie es ging zu Ende gefahren“, berichtet Lennart Voege aus Nordenau nach dem Rennen. Erfreulich aus Sauerländer Sicht war am Ende noch der 3. Platz in der Mannschaftswertung. Knapp hinter Lotto Kernhaus und P&S Benotti aus Thüringen sicherten die Sauerländer den Platz auf dem Treppchen.