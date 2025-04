Nach langer Pause folgt traditionelles Event

Holzen-Bösperde-Landwehr besiegeln Bundesschützenfest 2025

Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr und die Brauerei C. & A. Veltins haben bei der Vertragsunterzeichnung die weitreichende Zusammenarbeit während des Bundesschützenfestes 2025 besiegelt. Wenn vom 19. bis 20. September 2025 der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr das Großevent ausrichtet, wird es eine flächendeckend verlässliche Getränkeversorgung mit frischem Veltins geben. Die Vorfreude aller Beteiligten ist groß, die Spannung steigt. Da 2022 das große Bundesfest pandemiebedingt ausfallen musste, liegt das letzte Bundesschützenfest bereits sechs Jahre zurück.

Der Freitag als Auftakt des traditionellen Großevents wird ganz im Zeichen der Ermittlung eines neuen Bundesjungschützenkönigs als Nachfolger von Matthias Fricke aus Müschede stehen. Im Anschluss kann auf der Jungschützenparty ausgiebig gefeiert werden. Am Samstag wird sich zeigen, wer ein würdiger Nachfolger oder Nachfolgerin der amtierenden Bundesschützenkönigin Daniela Kotewitsch aus Wameln werden wird. Mit dem zünftigen Schützenabend und dem Königsball in Halle, Festzelt und auf dem Festplatz wird das Fest ausklingen. Aufgrund eines geänderten Konzeptes wird es in diesem Jahr keinen Festzug am Sonntag geben. Es wird aber angestrebt, beim nächsten Bundesschützenfest im Jahr 2028 wieder in der gewohnten Form mit großem Festzug feiern zu können.

Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr steckt bereits seit zwei Jahren viel Engagement und Herzblut in die Organisation dieses besonderen Schützenfestes, das das gesamte Sauerländer Schützenwesen in beeindruckender Weise vereint und diese verbindende Tradition in großem Rahmen feiert. „Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr, der SSB und die Brauerei C. & A. Veltins verfügen gemeinsam über umfangreiche Veranstaltungserfahrung und arbeiten schon seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen. Das sind beste Voraussetzungen dafür, das Bundesschützenfest zum Erfolg zu führen“, ist Peter Hölzer, 1. Vorsitzender des Schützenvereins Holzen-Bösperde-Landwehr, überzeugt.

Die Brauerei C. & A. Veltins als Bierpartner ist seit Planungsbeginn mit an Bord und begleitet die Festplanung intensiv. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei dieser Großveranstaltung, der die Sauerländer bereits seit mehreren Jahren entgegenfiebern. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass das Fest ein voller Erfolg wird“, erklärt Manfred Nieder, Verkaufsleiter Brauchtum & Veranstaltungen bei der Brauerei C. & A. Veltins.

Weitere Informationen zum Bundesschützenfest 2025 werden über die Website www.bsf25.de veröffentlicht.