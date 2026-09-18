Nach 26 Jahren zurück: Canadian Brass eröffnen in Meschede den Sauerland-Herbst

Bereits beim ersten Festival im Jahr 2000 war Canadian Brass zu Gast. Dass die Rückkehr für die Musiker eine besondere Bedeutung hat, macht Tubist Chuck Daellebach deutlich: „Nach mehr als 25 Jahren ist es mehr als ein Konzert für uns. Wir verbinden viele positive Erinnerungen mit den Orten, Menschen und Auftritten im Sauerland. Eine so lange Beziehung ist etwas ganz Besonderes.“

Zum Auftakt der neuen Festival-Saison präsentiert Canadian Brass das Programm „Amazing Brass“. Der Titel ist dabei Programm: Die fünf Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen. Von Barock bis Dixieland, von Bach bis Jazz reicht das Spektrum. Dabei verbindet das Ensemble musikalische Virtuosität mit Spielfreude und einem ganz eigenen, unverwechselbaren Brass-Sound – ein Festival mit internationalem Klang und regionaler Verbundenheit.

Der Auftakt mit Canadian Brass steht zugleich exemplarisch für die Idee des Sauerland-Herbstes. Seit mehr als 25 Jahren bringt das internationale Brass-Festival Künstlerinnen und Künstler von Weltrang ins Sauerland und macht die Region zu einer Bühne für außergewöhnliche musikalische Begegnungen.

Dabei geht es längst um mehr als reine Blechbläsermusik. Weltbekannte Brass-Ensembles, renommierte Solisten, große Orchester und innovative Formationen präsentieren ein vielseitiges Programm – von Klassik und Jazz über Swing bis zu modernen Crossover-Projekten, Unterhaltungsmusik und überraschenden Klangexperimenten.

Der Sauerland-Herbst verbindet damit internationale Spitzenklasse mit regionaler Nähe. Die Konzerte finden an unterschiedlichen Orten im Sauerland statt und schaffen musikalische Erlebnisse, die über den einzelnen Konzertabend hinauswirken.

Das Eröffnungskonzert mit Canadian Brass beginnt am Samstag, 26. September 2026, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Meschede. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Karten gibt es unter www.sauerland-herbst.de, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 0291/94-1800. Und auch wer am Samstagabend verhindert ist, muss nicht auf Canadian Brass verzichten: Am Sonntag, 27. September 2026, gastiert das Ensemble bei einem Matinee-Konzert in der Festhalle Finnentrop.