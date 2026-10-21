Nach 140 Jahren beginnt bei Glade ein neues Kapitel

Ein Gespräch über Mut, Digitaldruck, neue Verpackungen und darüber, warum ein Traditionsunternehmen manchmal gerade dadurch überlebt, weil man es loslassen kann.

Nach vier Generationen hat Marcus Schulte-Glade die traditionsreiche Schmallenberger Druckerei Glade in neue Hände gegeben. Mit Sandra Ricker und Christian Nitschke übernehmen zwei Branchenkenner, die Bewährtes erhalten und zugleich neue Geschäftsfelder erschließen wollen. Für Marcus Schulte-Glade ist der Wechsel weniger ein Abschied als vielmehr ein Startsignal für die Zukunft.140 Jahre lang war Glade eng mit der Familie Schulte-Glade verbunden. Dass diese Ära nun endet, ist für Marcus Schulte-Glade dennoch kein Grund für Wehmut. „Ich habe kein weinendes Auge“, sagt er. „Vielmehr freue ich mich, dass das Unternehmen weitergeführt wird und eine Perspektive hat.“



Die Entscheidung zur Übergabe sei über längere Zeit gereift. Seine Kinder hätten früh deutlich gemacht, dass sie den Betrieb nicht übernehmen wollten. Gleichzeitig wäre es notwendig gewesen, erneut in Technik und Zukunftsthemen zu investieren. Digitalisierung, neue Produktionsverfahren und zunehmend auch Künstliche Intelligenz verändern die Branche schnell. „Ich hätte investieren müssen – und das wollte ich nicht mehr“, bringt Marcus Schulte-Glade (61) seine Entscheidung auf den Punkt. Dass Sandra Ricker (46) und Christian Nitschke (45) die Nachfolge antreten würden, ergab sich aus einem langjährigen Kontakt. Nitschke kennt Schulte-Glade seit rund zwei Jahrzehnten aus seiner früheren Tätigkeit im Vertrieb von Digitaldruckmaschinen. Als die Frage einer Übernahme konkreter wurde, griff er zum Telefon. Wenige Tage später saßen die Beteiligten gemeinsam am Tisch.



Sandra Ricker und Christian Nitschke sind die neuen Chefs von Glade Medienmacher

Für Marcus Schulte-Glade waren dabei nicht nur Zahlen und Finanzierung entscheidend. Auch die persönliche Chemie musste stimmen. Schließlich ging es um ein Unternehmen mit langer Geschichte, einem eingespielten Team und gewachsenen Kundenbeziehungen. Nach mehreren Gesprächen stand fest: Die Konstellation passt.



Auch Sandra Ricker und Christian Nitschke hatten sich bereits länger mit dem Gedanken an die Selbstständigkeit beschäftigt. Mit der Übernahme von Glade setzen sie diesen Wunsch nun um – und verbinden ihn mit einem zweiten Standort. Parallel übernahmen sie die Druck- und Verpackungsmanufaktur Harth (ehem. HARTHdruck) in Siegen. Ein mutiger Schritt, bei dem sich das berufliche und private Paar sofort einig waren.



Beide Unternehmen sollen künftig voneinander profitieren. Während Glade in Schmallenberg unter anderem über eine gut aufgestellte Druckvorstufe und langjährige Erfahrung im Digitaldruck verfügt, liegt in Siegen ein Schwerpunkt auf Verpackungen, Schachteln und Etiketten. „Die Unternehmen ergänzen sich ziemlich gut“, sagt Nitschke. Technik, Know-how und Aufgaben könnten sinnvoll auf beide Standorte verteilt werden.



Produktionsverfahren und mutige Entscheidungen

Dass Glade heute konsequent auf Digitaldruck setzt, ist Ergebnis früher unternehmerischer Entscheidungen. Marcus Schulte-Glade gehörte mit seinem Betrieb zu den frühen Anwendern und ersten in Deutschland der damals noch jungen Indigo-Technologie. Für einen kleineren Betrieb im Sauerland schien es ein hohes Risiko und musste zunächst auch gegenüber den Banken ausführlich begründet werden. Rückblickend erwies es sich als wichtiger Schritt. Später verabschiedete sich Glade vollständig vom eigenen Offsetdruck und konzentrierte sich auf digitale Produktionsverfahren sowie auf sein Netzwerk externer Partner.



Genau hier wollen Ricker und Nitschke anknüpfen. Das bestehende Leistungsangebot soll fortgeführt, aber gezielt erweitert werden. Eine besondere Rolle spielen Verpackungen und Etiketten. Moderne digitale Technik ermöglicht es, auch kleine Stückzahlen und individuelle Lösungen wirtschaftlich herzustellen. Wie das funktionieren kann, zeigt eine aktuelle Anfrage: Ein Kunde benötigte eine individuelle Verpackung. Innerhalb weniger Stunden ließ sich zunächst eine 3D-Ansicht erstellen und anschließend ein erstes reales Muster produzieren. Wo früher aufwendig Stanzformen angefertigt werden mussten, können heute Prototypen digital deutlich schneller entstehen.



Darin sehen die neuen Inhaber großes Potenzial. Ob hochwertige Geschenkverpackung oder eine neue Schachtel für ein Produkt – Kunden sollen bereits mit einer Idee zu Glade kommen können. „Wenn der Kunde sagt: Wir planen ein neues Produkt und brauchen eine Verpackung, dann können wir gemeinsam daran arbeiten“, beschreibt Nitschke den Ansatz. Eine neue Druckmaschine sowie eine digitale Stanz- und Nutmaschine erweitern dafür die Möglichkeiten. Zugleich soll die Qualität, die Kunden von Glade kennen, mit moderner Mess- und Steuerungstechnik zuverlässig gehalten werden.



Diese Bekanntheit wollen die neuen Eigentümer bewahren

Den Namen Glade infrage zu stellen, war für Ricker und Nitschke übrigens keine Option. „Auf gar keinen Fall“, lautet ihre klare Antwort. Der Name sei in Schmallenberg und darüber hinaus fest etabliert und längst zu einer Marke geworden. Diese Bekanntheit wollen die neuen Eigentümer bewahren. Ebenso selbstverständlich war für sie, das bestehende Team zu übernehmen. Die Mitarbeitenden kennen Kunden, Technik und Abläufe teilweise seit vielen Jahren. Dieses Wissen sei für einen erfolgreichen Übergang unverzichtbar.



Ganz verabschiedet hat sich Marcus Schulte-Glade ohnehin nicht. Er begleitet die neuen Eigentümer weiterhin und bringt sein Branchenwissen sowie sein über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk ein. Das 140-jährige Firmenjubiläum wird damit nicht nur zum Anlass für einen Rückblick. Vom Buch- und Offsetdruck über frühe Digitaltechnik bis zur heutigen Medien- und Verpackungsproduktion hat Glade mehrere Veränderungen der Branche erlebt. Nun beginnt die nächste. Die geschäftsführenden Gesellschafter Sandra Ricker und Christian Nitschke wollen weiter investieren und perspektivisch wachsen. Langfristig sind auch zusätzliche Beschäftigte und Ausbildungsplätze ein Thema. Was Glade künftig auszeichnen soll, darüber herrscht zwischen alter und neuer Generation Einigkeit: Innovation, Qualität, Verlässlichkeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden.



Für Marcus Schulte-Glade überwiegt deshalb die Freude: Der Name bleibt, das Team bleibt – und aus dem Ende einer 140-jährigen Familientradition wird kein Schlusspunkt, sondern ein neuer Anfang.

