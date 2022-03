N24Doku: Vision Gold. Mit Hannah Neise.

Skeleton Olympiasiegerin Hannah Neise und Skispringer Richard Freitag

Nierstein, 23. März 2022. Bei Vision Gold im März 2022 geht es um das Genießen. Hannah Neise ist mit dieser Herangehensweise überraschend Olympiasiegerin im Skeleton geworden und Skispringer Richard Freitag ist diese Eigenschaft in den letzten beiden Jahren verloren gegangen. Die eine steht noch ganz am Anfang der Karriere, der andere hat seine gerade beendet.

Hannah Neise ist gerade einmal 21 Jahre jung. Bei der letzten Möglichkeit qualifiziert sie sich in St. Moritz überhaupt erst für das größte Sportfest der Welt. Bis zu den olympischen Spielen in Peking hat sie nie auf einem Weltcuppodest gestanden. Dann gelingt ihr der große Coup. Vor jeder ihrer vier Fahrten in China sagt sie sich ganz einfach: „Genieß es.“ Dieser Plan geht auf. Die heimatverbundene Sauerländerin triumphiert vor ihren viel höher gehandelten Teamkolleginnen und der gesamten internationalen Konkurrenz. Ihren Erfolg will sie jetzt nicht an die große Glocke hängen. Sie bleibt bescheiden – ihre Karriere fängt ja auch gerade erst so richtig an.

Im Gegensatz dazu ist die von Skispringer Richard Freitag gerade zu Ende gegangen. Im ausführlichen Interview mit Vision Gold sagt er, dass ihm gerade dieses Genießen in den letzten beiden Jahren abhandengekommen ist. Daher macht es für ihn keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Achtmal ist er Einzelweltcupsieger geworden, dazu Mannschaftsweltmeister und Silbermedaillengewinner mit dem Team bei Olympia 2018. Jetzt blickt Richard Freitag zurück – auf seine Erfolge und die schönen Momente einer tollen Karriere.

