Mut, Einfluss und Engagement – Themenstadtführung „Starke Frauen in Meschede“ am 11. Juli 2026

Ob historische Persönlichkeiten wie Walburga, Emhildis oder Hitda oder moderne Vorbilder wie Uschi Heim, Gründerin eines Kindergartens in Gambia, oder die Clemens-Schwestern, die das Krankenhaus in Meschede ins Leben riefen – der Rundgang zeigt, wie engagierte Frauen Meschede geprägt haben und bis heute prägen.

Auch Anna Wiese, eine bedeutende Hebamme, und Berta Freifrau von Plettenberg, die sich für die Gründung einer evangelischen Gemeinde einsetzte, werden vorgestellt. Doch nicht nur im sozialen und religiösen Bereich waren Meschedes Frauen aktiv – auch der Sport spielt eine Rolle: Mit Frederike Kempe (Profi-Fußballerin), Alexandra Föster (Ruder-Talent) und Verena Haselhoff (Profi-Schwimmerin und Kursleiterin beim SSV Meschede) runden moderne weibliche Erfolgsgeschichten das vielfältige Bild ab.

Die rund 90-minütige Führung startet an der Tourist-Information Meschede in der Le-Puy-Straße 6–8. Die Teilnahme kostet 6 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information Meschede unter Tel.: 0291-9022443 oder online unter: www.hennesee-tourismus.de/stadtfuehrungen-meschede/ ist erforderlich.

Es handelt sich um die einzige Stadtführung zu dem Thema in diesem Jahr. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste sind herzlich eingeladen, mehr über die beeindruckenden Lebenswege dieser „Power-Frauen“ zu erfahren und Meschede aus einer neuen, inspirierenden Perspektive zu entdecken.