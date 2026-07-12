Musse kennen! 

Mellen – Lebendiges Dorf zwischen Hönnetal und Sorpesee

Wer von der Aussichtsplattform oberhalb Mellens den Blick schweifen lässt, versteht schnell, warum Menschen hier gerne leben: Umgeben von Wäldern, Wiesen und sanften Hügeln punktet der Balver Ortsteil mit Natur, Ruhe und dörflichem Charme. 588 Einwohner nennen Mellen ihr Zuhause – und setzen sich engagiert dafür ein, dass es auch künftig für alle Generationen attraktiv bleibt: Nachdem es 1991 schon einmal gewann, erhielt es 2025 im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ die Auszeichnung in Silber.



Seine Nähe zu Hönnetal, Balver Höhle, Luisenhütte, Schloss Wocklum und dem Sorpesee macht Mellen außerdem zu einem idealen Ausgangspunkt für Natur- und Kulturfreunde. Auf Wanderer und Radfahrer warten hier einige schöne Touren: Die Sauerland-Waldroute führt ebenso durch die Umgebung wie abwechslungsreiche Rundwege mit weiten Ausblicken. Wer die Natur lieber vom Pferderücken aus erlebt, findet in Mellen einen Reiterhof mit Islandpferden.

Quelle: Thomas Münch

Alt und zugleich jung

Erstmals urkundlich erwähnt wird das Dorf 1233, als in einer Kirchenchronik der Name „Theodorico von Mellen“ erscheint. Die Ursprünge der Bauernsiedlung reichen aber viel weiter bis in die frühgeschichtliche Zeit zurück. Landwirtschaftlich geprägt ist der Ort heute noch, obwohl die Zahl der Betriebe gesunken ist.



Die meisten Mellener verdienen ihr Geld mittlerweile in den umliegenden Städten. Dennoch möchten selbst viele der jüngeren Leute weiter hier wohnen. Einen wichtigen Anteil daran hat das aktive Vereinsleben. Zu den Höhepunkten im Jahreskalender gehören das Schützenfest im August und der Martinsmarkt im November. Sie begeistern zugleich Besucher aus der gesamten Region.



Für Gemeinschaft sorgt auch der Mellener Landmarkt. Neben einem rund um die Uhr geöffneten Dorfkiosk bietet er ein gemütliches Café, das an Wochenenden und Feiertagen geöffnet ist. Um das Miteinander im Dorf zu unterstützen, lädt es zudem regelmäßig zu einem gemeinsamen Mittagstisch ein. Typisch Mellen eben: Hier verbindet sich entspanntes Dorfleben mit Zusammenhalt und frischen Ideen.

